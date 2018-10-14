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Телеканал СТБ / День захисника України: дата та історія свята

День захисника України: дата та історія свята

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14 жовтня, згідно з указом Президента України, відзначається День захисника України! Дізнайтеся більше про передісторію свята в нашому матеріалі!

14 жовтня відзначається День захисника України!

14 жовтня відзначається День захисника України!

Державне свято, вважається досить новим, але зберігає в собі історію багатьох століть. Дату 14 жовтня було обрано не випадково, адже саме цього дня відзначається велике православне свято – Покрова Пресвятої Богородиці, також жовтневий день був знаменним для запорізьких козаків, які вибирали старшин 14 числа. Власне, з 1999 року важлива дата в календарі свят іменувалася Днем українського козацтва. Саме цього дня відзначається і створення Української повстанської армії.

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День захисника України було встановлено 14 жовтня 2014 року указом Президента України, разом з цим був скасований указ про святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Це рішення Петро Порошенко прокоментував так: «В багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!», – заявив Президент України в своїй промові до Дня Незалежності нашої країни.

5 березня 2015 року Верховна Рада за пропозицією Петра Порошенка прийняла закон, який оголосив День Захисника України офіційним вихідним днем. Варто відзначити, що в 2017 році ця дата припадає на суботу. У зв’язку з цим, українці будуть відпочивати 3 дні поспіль – суботу, неділю та понеділок, з 14 по 16 жовтня.

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Звичайно, крім пам’яті про людей, котрі відстоюють цілісність нашої країни, захищаючи кожного з нас, день покликаний підняти дух народу, патріотизм, усвідомленість та любов до своєї Батьківщини.

Вітати, в першу чергу, варто тих, хто служить у Збройних силах України, а також інших підрозділах, спрямованих на захист країни. Приємним подарунком стане, в першу чергу, ваша увага та пам’ять про важливий день.

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