7 випуск «Один за всіх»-12 розкаже нову історію про жорстокі вчинки дорослих стосовно дітей. Експерти проекту разом з ведучим Михайло Присяжнюком встановлюватимуть істину, яку приховують батьки вбитої дитини. Що стане відомо у студії «Один за всіх» — дізнайтеся вже сьогодні.

У сьомому випуску «Один за всіх»-12 студію шокувала історія про вбите немовля. Експерти та ведучий Михайло Присяжнюк дізнавалися, чому ніхто з сусідів одразу не запідозрив, що зникла дитина. Хто повинен був рятувати хлопчика замість того, щоб покривати батьків?

У 7 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

За що та хто вбив новонароджене немовля?

Чому свекруха покривала вбивство до моменту його викриття?

Чому жінка приховувала свою вагітність від всіх служб?

Що покаже поліграф, який пройде мати вбитої дитини?

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Знайти винних у цій моторошній історії намагатимуться експерти студії «Один за всіх»-12. Дізнайтеся вже цієї неділі о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ всі відповіді на запитання. А о 22:20 дивіться онлайн повний 7 випуск «Один за всіх» 12 сезон від 14.10.2018 на офіційному сайті!

Video: 7 випуск «Один за всіх»-12 розкаже про вбите немовля 7 випуск Один за всіх 12 розкаже про вбите немовля. Дізнайтеся хто вбив немовля у сьомому випуску Один за всіх 2018

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