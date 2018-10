7 випуск «Один за всіх»-12 розкаже про вбите немовля

7 випуск «Один за всіх»-12 розкаже нову історію про жорстокі вчинки дорослих стосовно дітей. Експерти проекту разом з ведучим Михайло Присяжнюком встановлюватимуть істину, яку приховують батьки вбитої дитини. Що стане відомо у студії «Один за всіх» — дізнайтеся вже сьогодні.

У сьомому випуску «Один за всіх»-12 студію шокувала історія про вбите немовля. Експерти та ведучий Михайло Присяжнюк дізнавалися, чому ніхто з сусідів одразу не запідозрив, що зникла дитина. Хто повинен був рятувати хлопчика замість того, щоб покривати батьків?

У 7 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

Знайти винних у цій моторошній історії намагатимуться експерти студії «Один за всіх»-12. Дізнайтеся вже цієї неділі о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ всі відповіді на запитання. А о 22:20 дивіться онлайн повний 7 випуск «Один за всіх» 12 сезон від 14.10.2018 на офіційному сайті!

