Покровська поминальна субота 2018 є днем згадування померлих родичів. Саме в такі дні «відстань» між загробним і нашим світом максимально скорочується. Уже цієї суботи, 13 жовтня 2018 року, ми маємо підтримати наших померлих родичів молитвою. Що ще потрібно робити цього дня?
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Покровська поминальна субота традиційно припадає на найближчу перед Покровою суботу. У 2018 році це 13 жовтня.
Що необхідно зробити в цей день?
- У переддень свята необхідно прибрати в будинку, щоб зустріти батьківську суботу в чистому житлі. Також краще заздалегідь закінчити всі свої справи.
- Ранок слід присвятити молитвам.
- Серед вірян прийнято приносити до церкви продукти і «Кагор» для поминання. Вважається, що в батьківську суботу на Покрову церква здатна відмолити для померлих звільнення від загробних покарань. Для цього напередодні і в сам батьківський день зазвичай проводяться поминальні богослужіння.
- На столи прийнято ставити спеціальну страву для поминання – кутю. Вважається, що вечерю на Покровську батьківську суботу допомагають готувати духи мертвих – діди. Їм потрібно всіляко догоджати, щоб вони не сумували через розлуку. Наприклад, варто покласти для них столові прилади.
- Суботу зазвичай присвячують сім’ї. Якщо провести цей день з коханою людиною – це тільки зміцнить любов і шлюб.
- Заміжні жінки в цей день традиційно носять головні убори – хустки, тим самим зміцнюючи свій шлюб.
Люди, які слідують цим нескладним правилам, згодом отримують захист, благословення, допомогу Божої Матері на весь рік.