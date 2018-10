Покровська поминальна субота 2018 є днем ​​згадування померлих родичів. Саме в такі дні «відстань» між загробним і нашим світом максимально скорочується. Уже цієї суботи, 13 жовтня 2018 року, ми маємо підтримати наших померлих родичів молитвою. Що ще потрібно робити цього дня?

Покровська поминальна субота традиційно припадає на найближчу перед Покровою суботу. У 2018 році це 13 жовтня.

Люди, які слідують цим нескладним правилам, згодом отримують захист, благословення, допомогу Божої Матері на весь рік.

