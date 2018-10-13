Цієї суботи, 13.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 підготувало для глядачів багато цікавих учасників. На кастинг у Чернівцях прийде кохана одного з найвідоміших артистів України! Навіщо дружина співака вийде на сцену Х?
Також ви дізнаєтеся:
- Хто з суддів впізнав дружину відомого артиста?
- Через кого будуть сперечатися Настя Каменських та Дмитро Шуров?
- Кого з учасників Олег Винник буде носити на руках?
- Хто змусить своїм виступом вийти танцювати на сцену ведучого проекту?
- Хто з конкурсантів вразить Настю Каменських?
- Кому вдасться потрапити в тренувальний табір?
Тіджері Шей приїхала в Україну вивчитися на лікаря, щоб рятувати людей на батьківщині, в Нігерії. Лікар вона за покликанням, а ось спів — це пристрасть. Як її виступ оцінили судді?
Дивіться відеоанонси випуску 7 «Х-фактор»-2018 – кастинг в Чернівцях: