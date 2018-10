Цієї суботи, 13.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 підготувало для глядачів багато цікавих учасників. На кастинг у Чернівцях прийде кохана одного з найвідоміших артистів України! Навіщо дружина співака вийде на сцену Х?

Також ви дізнаєтеся:

Тіджері Шей приїхала в Україну вивчитися на лікаря, щоб рятувати людей на батьківщині, в Нігерії. Лікар вона за покликанням, а ось спів — це пристрасть. Як її виступ оцінили судді?

Дивіться відеоанонси випуску 7 «Х-фактор»-2018 – кастинг в Чернівцях:

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від сьомого кастингу в Чернівцях Х-фактор 9 випуск 7 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Чернівцях прийде дружина одного з найвідоміших артистів України. Детальніше - в матеріалі

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від сьомого кастингу в Чернівцях Х-фактор 9 випуск 7 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Чернівцях прийде дружина одного з найвідоміших артистів України. Детальніше - в матеріалі

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.