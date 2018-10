Сьогодні Всесвітній день боротьби з артритом

12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом. Сьогодні артритом страждають не тільки люди похилого віку, а й молодь. Лікар Валерій Ославський поділився корисними порадами, як зберегти суглоби здоровими. Які продукти вилікують суглоби? Дізнайтеся в матеріалі!

Щорічно 12 жовтня в світі відзначають Всесвітній день боротьби з артритом. Головна мета — привернути увагу широкої громадськості і навчити людей піклуватися про своє тіло. Артритом хворіє приблизно кожна сота людина на планеті.

Гіподинамія, недолік руху — причина проблем із суглобами. Щоб позбутися цієї хвороби, лікарі рекомендують дати суглобам необхідне навантаження. Це поліпшить кровообіг і посприяє достатньому виробленню необхідної для рухливості суглобів рідини.

Валерій Ославський показав спеціальні вправи, які зроблять ваші суглоби здоровими. Також лікар назвав найкорисніші продукти для суглобів:

Не нехтуйте правильним способом життя. Пам’ятайте, що в здоровому тілі — здоровий дух!

