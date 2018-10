Сьогодні, 11 жовтня 2018 року, весь світ відзначає незвичайне свято: День дівчаток. Чому саме цей день вибрали для святкування? Яку велику мету він собою несе? І як правильно виховувати дівчинку – читайте у нас в матеріалі.

З 2012 року ООН призначила 11 жовтня Міжнародним днем дівчаток. Ініціативу прийняття такого свята внесла в ООН Канада.

У Міжнародного дня дівчаток велика мета – привернення уваги світової громадськості до соціальних проблем і нерівності, з якими щодня стикаються дівчатка у всьому світі.

ООН стверджує, що зараз у світі проживає понад мільярд маленьких дівчаток. Всі вони – це наше майбутнє. Але незважаючи на це, вони постійно стикаються з дискримінацією і утисками в усьому світі.

Дар’я Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік потому», розповіла про свої методи виховання доньки Поліни:

«Ми з Поліною завжди на дуже дружній ноті. Ми спілкуємося, як дві розумні істоти, я ніколи не думала про те, що «ой, з дітьми так не розмовляють». І якщо щось викликало у мене когнітивний дисонанс, то я не буду добирати окремі слова, щоб сказати це їй. Я з нею ніколи не сюсюкала і не намагалася захоплюватися тими речами, які вона зробила недостатньо круто».

Також Дар’я вважає, що прояв негативних емоцій у дитини це нормально, і не треба її за це карати.

«Коли у Полі щось не виходить, вона може голосно висловлювати своє невдоволення і навіть кинути це щось, що не виходить, на підлогу. Не можу сказати, що я в захваті від такої реакції. Але обмежуюся тим, що максимально спокійно пояснюю, показую і допомагаю. Терпіння – це те, що людина повинна виховати в собі сама. Керуючись хорошим маминим прикладом».

Дар’я Трегубова називає себе мамою-пофігістом:

«Всі мої подруги, будучи вагітними, вели довгі розмови про материнство, про те як носити, як народжувати, як годувати, як жити. Я ж мама-пофігіст – я вважаю, що воно саме все вирулиться. Якщо дитина не хоче їсти – нехай не їсть; не хоче надягати це – нехай обирає щось інше. Ми всі діти радянського минулого, де нам все забороняли: туди не ходи, на мокре не ставай тощо. Не потрібно виховувати дитину, керуючись своїми страхами. Забороняти щось дитині, тому що ти за неї боїшся – це нечесно. Якщо ти за неї боїшся – постарайся захистити від небезпеки, але не забороняй робити власні кроки».

Але головне: не будьте байдужими до дитини, і тоді можна з легкістю вловити той момент, коли потрібно поговорити або втрутитися, любіть її, незважаючи ні на що, і ваша дитина віддячить вам тим же.

