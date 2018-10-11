PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Міжнародний день дівчаток: про принципи виховання дочки розповіла Дар’я Трегубова

Міжнародний день дівчаток: про принципи виховання дочки розповіла Дар’я Трегубова

Телеканал СТБ

Сьогодні, 11 жовтня 2018 року, весь світ відзначає незвичайне свято: День дівчаток. Чому саме цей день вибрали для святкування? Яку велику мету він собою несе? І як правильно виховувати дівчинку – читайте у нас в матеріалі.

Международный день девочек

Більше на тему: Всесвітній день зору: вправи для очей від лікарів проекту «Я соромлюсь свого тіла»

Історія свята: Всесвітній день дівчаток

З 2012 року ООН призначила 11 жовтня Міжнародним днем дівчаток. Ініціативу прийняття такого свята внесла в ООН Канада.

У Міжнародного дня дівчаток велика мета – привернення уваги світової громадськості до соціальних проблем і нерівності, з якими щодня стикаються дівчатка у всьому світі.

ООН стверджує, що зараз у світі проживає понад мільярд маленьких дівчаток. Всі вони – це наше майбутнє. Але незважаючи на це, вони постійно стикаються з дискримінацією і утисками в усьому світі.

Дарья Трегубова и дочка Полина

Дар’я Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік потому», розповіла про свої методи виховання доньки Поліни:

«Ми з Поліною завжди на дуже дружній ноті. Ми спілкуємося, як дві розумні істоти, я ніколи не думала про те, що «ой, з дітьми так не розмовляють». І якщо щось викликало у мене когнітивний дисонанс, то я не буду добирати окремі слова, щоб сказати це їй. Я з нею ніколи не сюсюкала і не намагалася захоплюватися тими речами, які вона зробила недостатньо круто».

Також Дар’я вважає, що прояв негативних емоцій у дитини це нормально, і не треба її за це карати.

«Коли у Полі щось не виходить, вона може голосно висловлювати своє невдоволення і навіть кинути це щось, що не виходить, на підлогу. Не можу сказати, що я в захваті від такої реакції. Але обмежуюся тим, що максимально спокійно пояснюю, показую і допомагаю. Терпіння – це те, що людина повинна виховати в собі сама. Керуючись хорошим маминим прикладом».

Дар’я Трегубова називає себе мамою-пофігістом:

«Всі мої подруги, будучи вагітними, вели довгі розмови про материнство, про те як носити, як народжувати, як годувати, як жити. Я ж мама-пофігіст – я вважаю, що воно саме все вирулиться. Якщо дитина не хоче їсти – нехай не їсть; не хоче надягати це – нехай обирає щось інше. Ми всі діти радянського минулого, де нам все забороняли: туди не ходи, на мокре не ставай тощо. Не потрібно виховувати дитину, керуючись своїми страхами. Забороняти щось дитині, тому що ти за неї боїшся – це нечесно. Якщо ти за неї боїшся – постарайся захистити від небезпеки, але не забороняй робити власні кроки».

Але головне: не будьте байдужими до дитини, і тоді можна з легкістю вловити той момент, коли потрібно поговорити або втрутитися, любіть її, незважаючи ні на що, і ваша дитина віддячить вам тим же.

Більше на тему: Що має бути в аптечці новонародженого: поради мами-відеоблогера

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send