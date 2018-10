Тест на вагітність показав дві смужки, а ви не знаєте, як повідомити про це чоловікові? Сьогодні ми поділимося найоригінальнішими способами, як розповісти приємну новину. Учасниця романтичного реаліті «Холостяк»-7 Марго поділилася креативним привітанням, яке здивує вашу другу половинку. Подробиці — в матеріалі!

Вагітність робить жінку по-справжньому красивою. Дуже важко зберегти інтригу і не розповісти про свій стан чоловіку або хлопцю. Але, погодьтеся, така прекрасна подія має запам’ятатися на все життя. Є маса креативних способів, як повідомити про вагітність своїй другій половинці.

Ми зібрали досить оригінальні ідеї, які посилять враження і стануть найприємнішим сюрпризом для коханого.

Якщо ваш коханий дуже уважний до деталей, найкращий спосіб повідомити про вагітність — це залишити записку від імені вашої дитини. У листівці напишіть, що скоро очікується поповнення в родині. Потім покладіть її в місці, де часто проводить час ваш чоловік — на робочому столі, біля комп’ютера і телевізора.

Можливо, ваш чоловік любить поїсти? Тоді залиште записку в холодильнику біля його улюбленої страви. Тільки уявіть, як він здивується!

Тест на вагітність, пінетки для малюка або пустушку красиво складіть в подарункову коробку. Влаштуйте романтичну вечерю при свічках і зробіть такий подарунок для коханого. Більш оригінальним варіантом буде, якщо кур’єр привезе пакуночок на роботу вашому чоловікові.

Уявіть, як коханий буде світитися від радості цілий день, дізнавшись, що ви вагітні. Щоб порадувати його зранку, встаньте раніше. Напишіть на дзеркалі у ванній червоною помадою «Вітаю! Ти — тато!». Повірте, це буде найприємніше пробудження.

Ще один простий, але не менш оригінальний спосіб розповісти своєму чоловікові або хлопцю про вагітність — підкласти в його кишеню пустушку. Любителям мінімалізму такий спосіб сподобається, адже це просто, красиво і несподівано.

Почніть емоційно прибирати речі з полиці другої половинки. Коли чоловік запитає, до чого такі зміни, скажіть, що на цьому місці тепер будуть речі вашої дитини.

Є ще варіант, як сказати, що ви вагітні. На полиці з речами коханого залиште листівку з написом «Татусю, звільни місце для моїх речей! Ми побачимося через 9 місяців». Дізнавшись про сюрприз, чоловік неймовірно здивується!

Один з найоригінальніших способів повідомити про вагітність — покликати чоловіка в ресторан або кафе і сказати, що з вами буде гість. Тільки не промовтесь, а попросіть офіціанта принести вашій другій половинці записку від таємного відвідувача.

Учасниця шоу «Холостяк» Марго вийшла заміж і недавно народила прекрасного малюка. Вона повідомила чоловікові про вагітність саме таким способом. Її коханий дуже здивувався після прочитання таких слів: «Прошу вибачення за запізнення. На небі затори. Буду через 9 місяців!». У своєму Instagram дівчина написала про реакцію коханого:

«Заздалегідь попередила офіціанта, щоб він вручив чоловікові конверт нібито від гостя. Ми так тоді посміялися, бо Міша все гадав, хто ж це буде. І в кожному відвідувачу бачив нашого гостя. Коли чоловік дізнався новину, емоції були непередавані».

Як би ви не розповіли коханому про вагітність, ця радісна подія залишиться в пам’яті вашої пари на все життя!

