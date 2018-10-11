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Телеканал СТБ / 7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відправить додому усіх

7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відправить додому усіх

Телеканал СТБ

У 7 випуску «Зважені та щасливі»-8 діти вперше повернуться до реального життя і стикнуться там з дорослими проблемами. Адже Мирослава Ульяніна підготує для молодших учасників три завдання, які будуть стосуватися обов’язків їхніх батьків, а саме – роботи, побутових справ і вирішення сімейних питань.

зважені та щасливі

7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відповість на питання:

  • Кому з дітей на сьомому тижні доведеться працювати сантехніком, оператором кол-центру, швачкою, завскладом у супермаркеті та бухгалтером?
  • Хто із дітей вирішить привезти у табір жироспалювач та сечогінні препарати, а також самогон і цигарки?
  • Хто вже вдома вирішить святкувати успішне виконання завдань разом з алкогольними коктейлями, вершками та батогом для дорослих розваг?
  • Для кого з дітей поїздка додому завершиться першим у сезоні плюсом на вагах?
  • Який вчинок Олі Нестерової змусить батька збирати речі та їхати додому?
  • І чому всі учасники покинуть табір наприкінці зважування?

зважені та щасливі

Відповіді вже цього четверга! Дізнайтеся першими, чи продовжать ваші улюбленці участь у проекті.

Більше на тему: Хто залишив «Зважені та щасливі»-8 у 6 випуску від 04.10.2018

А також після зважування, у рубриці #стопанорексія, дивіться неймовірну розповідь учасниці 8 сезону «Холостяк» Марини Михайлової. Як вона захворіла на анорексію, що переросла в булімію та компульсивне переїдання?

Video: 7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відправить додому усіх

У 7 випуску Зважені та щасливі-8 діти вперше повернуться до реального життя. Що очікує на учасників на 7 тижні Зважені та щасливі 2018

Video: 7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відправить додому усіх

У 7 випуску Зважені та щасливі-8 діти вперше повернуться до реального життя. Що очікує на учасників на 7 тижні Зважені та щасливі 2018

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