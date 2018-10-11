7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відправить додому усіх

У 7 випуску «Зважені та щасливі»-8 діти вперше повернуться до реального життя і стикнуться там з дорослими проблемами. Адже Мирослава Ульяніна підготує для молодших учасників три завдання, які будуть стосуватися обов’язків їхніх батьків, а саме – роботи, побутових справ і вирішення сімейних питань.
7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відповість на питання:
- Кому з дітей на сьомому тижні доведеться працювати сантехніком, оператором кол-центру, швачкою, завскладом у супермаркеті та бухгалтером?
- Хто із дітей вирішить привезти у табір жироспалювач та сечогінні препарати, а також самогон і цигарки?
- Хто вже вдома вирішить святкувати успішне виконання завдань разом з алкогольними коктейлями, вершками та батогом для дорослих розваг?
- Для кого з дітей поїздка додому завершиться першим у сезоні плюсом на вагах?
- Який вчинок Олі Нестерової змусить батька збирати речі та їхати додому?
- І чому всі учасники покинуть табір наприкінці зважування?
Відповіді вже цього четверга! Дізнайтеся першими, чи продовжать ваші улюбленці участь у проекті.
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А також після зважування, у рубриці #стопанорексія, дивіться неймовірну розповідь учасниці 8 сезону «Холостяк» Марини Михайлової. Як вона захворіла на анорексію, що переросла в булімію та компульсивне переїдання?