7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відправить додому усіх

У 7 випуску «Зважені та щасливі»-8 діти вперше повернуться до реального життя і стикнуться там з дорослими проблемами. Адже Мирослава Ульяніна підготує для молодших учасників три завдання, які будуть стосуватися обов’язків їхніх батьків, а саме – роботи, побутових справ і вирішення сімейних питань.

7 випуск «Зважені та щасливі»-8 відповість на питання:

Відповіді вже цього четверга! Дізнайтеся першими, чи продовжать ваші улюбленці участь у проекті.

А також після зважування, у рубриці #стопанорексія, дивіться неймовірну розповідь учасниці 8 сезону «Холостяк» Марини Михайлової. Як вона захворіла на анорексію, що переросла в булімію та компульсивне переїдання?

