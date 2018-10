Кожен із нас знає, що психічне здоров’я не менш важливе, ніж фізичний стан. Дізнатися більше про таємничу психіку не завадить у Всесвітній день психічного здоров’я, який відзначається 10 жовтня. Психолог телеканалу СТБ Ірина Чуєва рассказала цікаві відомості, як покращити психічне здоров’я.

Щорічно цей день відзначається з 1992 року, з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я. До пам’ятного дня в кожній країні проходять різні заходи, спрямовані на поглиблення знань про психіку людини, профілактику захворювань нервової системи, актуальні проблеми сучасної психіатрії, привернення уваги громадськості до тем, що варті уваги!

Ця тема на сьогодення дійсно надзвичайно важлива, адже за даними ВООЗ, близько 450 мільйонів жителів планети страждають психічними захворюваннями, серед яких: шизофренія, депресії, залежності, перелік яких зростає з кожним роком, і багато інших. І це не дивно, адже практично щодня ми потрапляємо до стресових ситуацій, часто пускаючи проблеми психіки на самоплив!

Всі хвороби від нервів – це чув, швидше за все, кожен з нас. Пам’ятайте, що стежити за станом психічного здоров’я важливо. Заряджайтеся позитивними емоціями, намагайтеся ставитися відсторонено до негативу, стежте за правильним режимом вашого сну, відпочивайте, а в разі будь-яких питань звертайтеся до фахівця!

Відомий психолог Ірина Чуєва поділилася порадами, як поліпшити психічне здоров’я і завжди залишатися в доброму гуморі:

