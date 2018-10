Рік Жовтого Земляного Собаки обіцяє зміцнення сімейних традицій і підтримку теплих відносин із близькими. Собака примирить тих, хто давно був посварений, і допоможе створити нові гармонійні відносини. Докладний любовний гороскоп на 2018 рік для всіх знаків зодіаку шукайте в нашому матеріалі.

Зірки пророкують Овну нові любовні стосунки, які дуже швидко стануть подружніми. Причому з великою ймовірністю вашим обранцем може стати та людина, яка раніше була просто другом. Будьте більш стриманими, м’якими й уважними до партнера. Крім того, не обговорюйте особисте життя з оточуючими і завжди приймайте самостійні рішення. У 2018 році Собака чекає від вас ініціативності та поступливості в любові. Завжди намагайтеся зрозуміти кохану людину в конфліктних ситуаціях, не робіть передчасних висновків.

У рік Собаки Тельці будуть оточені увагою і любов’ю. На вас чекають освідчення в коханні, красиві залицяння і навіть пропозиції. Все, що від вас вимагається, — бути соціально активним і відкритим для знайомств. До вибору обранця підходьте розумно: спочатку добре пізнайте людину, а потім вже давайте волю почуттям. Так ви зможете уникнути зв’язків із корисливими і нещирими особистостями. Сімейні Тельці зможуть розпочати спільний бізнес із партнером. А якщо продумаєте всі деталі в цій справі, то ваше подружжя чекатиме фінансовий успіх.

У 2018 році на Близнюків чекають яскраві та емоційні любовні стосунки. Одиноким представникам знака зірки обіцяють доленосне знайомство, яке досить скоро приведе їх до РАГСу. Головне, не бійтеся бути щирими і не ідеалізуйте обранця. Для сімейних Близнюків настане час умиротворення і спокою в любові. Ви з партнером будете зайняті приємними домашніми клопотами та опікою найближчих родичів. Кохана людина вас здивує своїм романтичним настроєм, оточить увагою і турботою.

Зірки рекомендують одиноким Ракам у 2018 році взяти ініціативу в свої руки і зайнятися особистим життям. Частіше виходьте в люди, спілкуйтеся з друзями, знайомтеся і веселіться — так ви зустрінете свою пару. Є ймовірність переїзду слідом за коханою людиною, але це рішення має бути добре зваженим. Раки, які вже перебувають у відносинах, зможуть відкрити з партнером спільну справу. Також доля вам приготувала багато приємних сюрпризів, в тому числі на вас чекає довгоочікувана спільна подорож.

У самотніх Левів з’явиться можливість зустріти свою половинку, але за умови, що ви не будете витрачати енергію на випадкові зв’язки і флірт. Не секрет, що Леви люблять визнання і компліменти, але в рік Собаки вам слід більше уваги і часу приділяти обранцеві. 2018 рік — вдалий час для початку спільного життя, тому вам пора ставати серйозніше. Сімейним Левам буде корисно для зміцнення відносин відправитися на відпочинок.

У рік Жовтого Собаки Діви зможуть вдало влаштувати своє особисте життя, тільки якщо самі проявлять ініціативу і переглянуть свій зовнішній образ. На вас чекає доленосна зустріч, яка вплине на все життя. Ви забудете всі минулі романи і захочете вступити до шлюбу. Сімейним Дівам буде корисно додати в особисте життя чуттєвості та романтики. Також будьте з партнером соціально активні, частіше відвідуйте заходи і зустрічайтеся з друзями.

У 2018 році зірки рекомендують Терезам відключити голову і довіритися внутрішнього голосу — тільки так ви зможете зустріти свою людину. Ті Терези, які вже перебувають у відносинах, повинні поводитися серйозніше і бути більш врівноваженими. Інакше ви можете налякати партнера частою зміною настрою і необдуманими вчинками. В сім’ї у Терезів буде все спокійно, хоча не завадило б додати романтики: не скупіться на подарунки, а ще краще влаштуйте другий медовий місяць.

Щоб почати серйозні відносини в 2018 році, Скорпіонам слід вгамувати свій темперамент і навчитися керувати емоціями. Будьте м’якшими і терпимішими до обранця, не дозволяйте собі ревнувати. Аналізуйте не тільки чужі помилки, а й свої власні! Тільки так ви зблизитеся з коханою людиною і навіть зможете укласти міцний шлюб. Є ймовірність того, що ви відновите колишні відносини.

На Стрільців у рік Собаки чекають любовні пригоди, адже енергія і почуття битимуть через край. Головне, одразу розставте пріоритети і визначтеся, хто вам потрібен. Також зірки пророкують відновлення минулого роману, але про це не варто розповідати на кожному кроці. Сімейним Стрільцям не слід ревнувати, якщо вони не хочуть довести до розставання. Зупиніть свою бурхливу фантазію — відтепер тільки довіра повинна правити у вашій родині!

Козероги в рік Собаки зустрінуть таку людину, з якою захочеться пов’язати життя. При цьому зірки радять вам одразу ж проявити всі свої найкращі якості: вірність, серйозність, відповідальність. Також для залучення протилежної статі вам не завадить приділити більше уваги своїй зовнішності: вирушайте до спортзали та оновіть гардероб. Сімейним Козерогам вже пощастило: з вами поруч не просто коханець, але і добрий друг. Підтримуйте свої відносини, вносьте різноманітність і продовжуйте відкривати в партнері нові якості.

Собака приготував одиноким Водоліям любов з першого погляду. Ви одразу ж розчинитесь в своєму обранцеві та замислитесь про весілля. А якщо це буде такий самий знак зодіаку, то вам навіть роздумувати нічого! У сімейному житті Водоліїв припиняться сварки і почнеться яскравий різноманітний період. Ви захочете щось зробити разом: поїхати в подорож, поміняти житло або народити дитину. Вашої енергії вистачить на все!

У 2018 році на Риб чекають несподівані зустрічі, красиві освідчення і залицяння. Але вам варто ретельно підходити до обрання партнера, тоді у вас буде роман з продовженням. Це будуть щирі та стабільні стосунки, якщо ви не будете чіплятися до минулого свого партнера. Сімейним Рибам вдасться налагодити побут і поліпшити фінансове становище. Завдяки цьому і пристрасть вашої пари запалає з новою силою.

