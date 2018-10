Дивились вже багато страшних фільмів, але ще не знаєте, що особливого подивитися на Хелловін 2018? Найстрашніша ніч року вже на порозі. Пора прикрашати оселю, будувати плани про те, як і де відсвяткувати відьомську ніч, обдумати обряди на Хелловін для залучення удачі, придумати страшний образ і, звичайно ж, скласти список фільмів жахів. Створіть собі містичну атмосферу за допомогою нашої добірки найцікавіших, найстрашніших і найкращих жахів усіх часів.

Психо

Психо — це фільм короля жахів Альфреда Хічкока. Фільм, якому майже 60 років! Він займає перше місце в рейтингу найкращих фільмів жахів коли-небудь знятих. Навіть якщо ви дивилися його вже сто разів, відчуття тривоги все одно лоскоче вам нерви. Цікаво, що однією з причин, чому Хічкок вирішив зняти фільм на чорно-білу плівку, — це рішення не робити фільм занадто кривавим. Іншою причиною була економія. А роль крові у фільмі виконував шоколадний сироп. Сюжет фільму розповідає про молоду дівчину Меріон, яка вкрала на роботі велику суму грошей і втекла з міста. Переночувати вона зупинилася в готелі, де познайомилася з його дуже дивним господарем. Що було далі — дивіться в ніч на Halloween!

Пила

Напевно, це один з найстрашніших фільмів жахів за всю історію кіно. Серія фільмів «Пила» була занесена в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш касовий хоррор-кіносеріал всіх часів, зібравши по всьому світу 977 088 092 долари, обігнавши такі фільми, як «П’ятниця, 13-те», «Жах на вулиці В’язів» , «Хелловін», «Техаська різанина бензопилою» і «Крик».

«Пила» — це не тільки фільм. Це ціла серія фільмів, пов’язаних між собою. У кожному з них в центрі сюжету опиняються люди, які стали жертвами маніяка за псевдонімом «Пила». Він дає їм шанс на порятунок, але для цього потрібно подолати страшні випробування. Найжахливіше з яких — відрізати самому собі частину тіла. Тож краще прибрати дітей від екранів, і вперед — по нову порцію жаху!

Сяйво

Черговий шедевр Стенлі Кубрика і класика фільмів жахів. Незважаючи на безліч негативних рецензій в рік виходу на екрани, «Сяйво» регулярно фігурує в списках найбільш значущих і високохудожніх фільмів жанру. Це психологічний трилер про письменника Джека Торренса, який разом з родиною вирушає працювати наглядачем у відокремлений готель в горах. На самому початку історії його попереджають про те, що попередній доглядач вчинив жахливе вбивство. Але Джек значення цьому не надає.

До слова, знятий він за романом Стівена Кінга, але самому автору, на жаль, кіно не подобається. А ми з радістю в десятий раз переглянемо «Сяйво» і отримаємо задоволення від тривожної атмосфери і акторської гри Джека Ніколсона.

Відьма з Блер: Нова глава

Продовження культового фільму жахів 1999 року «Відьма з Блер: курсова з того світу». Джеймс знаходить відеозапис, після якого у нього з’являється надія знайти свою зниклу сестру. Разом з друзями вони вирушають у той самий ліс, який відомий легендою про відьму з Блер. Звичайно ж, там їх чекають найстрашніші жахи, які вони навіть не могли уявити.

Воно

Фільм знятий за романом Стівена Кінга. Екранізують «Воно» вже не вперше, і версію 2017 року сміливо можна назвати найкращою. Тільки за перший вік-енд фільм зібрав у США 123,4 мільйона доларів, встановивши рекорд для фільмів жахів в американському прокаті. Через два тижні після початку показу «Воно» поставив новий рекорд, ставши найкасовішим фільмом жахів в історії американського кіно, обігнавши фільм «Той, що виганяє диявола». У центрі сюжету семеро підлітків з міста Деррі, в якому вже багато років пропадають діти. А викрадає їх загадкове «Воно», яке перевтілюється в моторошного клоуна Пеннівайза. До речі, саме «Воно» 2017 року у вересні став найкасовішим хоррором в історії кіно.

Багряний пік

Будинок, в який приїжджає головна героїня, оповитий містикою. Жителі округи кажуть, що, коли настає зима, він покривається кривавим снігом. Щось не так і з господарями будинку — молодим чоловіком і його сестрою. Цей дуже красивий фільм ідеально підійде саме для перегляду на Хелловін. У ньому кожна сцена зроблена з неймовірним естетичним смаком. Крім того, в ньому знімаються чудові актори: Міа Васіковська, Джессіка Честейн і Том Хіддлстон. А режисер фільму — сам Гільєрмо дель Торо.

Жах перед Різдвом

Хороший варіант для перегляду фільму з дітьми. Ви будете здивовані, але фільм знятий не Тімом Бертоном, як всі вважають, а Генрі Селік. Мультфільм розповідає про царство Хелловін, в якому живуть мерці, привиди, упирі та інша нечисть. Одного разу один з жителів цього світу, Джек Скелінгтон, потрапляє в місто Різдва, де панує добро і щастя. Джек викрадає Санту і займає його місце. Все це відбувається під чудову музику Денні Ельфман. Мультфільм вийшов 29 жовтня 1993 року і мав комерційний успіх (займає 11 місце в списку найкасовіших лялькових мультфільмів) і позитивні відгуки критиків. У 2006 році він був перевипущений у 3D-форматі.

Сонна лощина

Цей фільм сподобається багатьом любителям Джонні Деппа. Саме в ньому відомий актор зіграв головну роль, яка так запам’яталася і полюбилася глядачам. Головний герой фільму відправляється в Сонну Лощину, щоб розслідувати вбивства, вчинені вершником без голови. Без цього фільму, знятого Тімом Бертоном, наповненого чорним гумором, романтикою і жахами, не обійдеться жоден Хелловін. Головні ролі в ньому виконують: Джонні Депп, Крістіна Річчі та Крістофер Уокен.

Віднесені привидами

Найзагадковіші нечисті, звичайно ж, можна побачити в роботах японського режисера — аніматора Хаяо Міядзакі.

Головна героїня Тихіро разом з батьками потрапляють в дивне містечко, яке оживає з настанням темряви. Виявляється, що все воно населене духами і примарами, а керує всім цим могутня відьма. Щоб врятувати батьків і знайти дорогу додому, Тихіро влаштовується до відьми на роботу.

Тренер проекту «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узелков теж обожнює цей жанр. Він зізнається, що жити не може без хорошого фільму жахів:

«Найстрашніший фільм для мене — це «Омен». Він містичний і дуже страшний. Я просто обожнюю всі частини. Якщо чесно, то не люблю фільми з мерцями. Але мене можна вразити гостросюжетністю і жорсткістю. Це найкращий фільм, після якого холоне кров. Ще хороші фільми: «Пункт призначення» і «П’ятниця, 13-те», від них точно стане страшно. Є ще лайт-версія цих фільмів – «Дракула». Я дуже люблю містику, але в кінотеатри я ходити не можу. Тому що, коли починається найстрашніший момент, то починаю кричати. Я дуже емоційна людина, тому не заздрю ​​людям, які сидять поруч зі мною в кіно».

