У 14 випуску учасників очікував неприємний сюрприз. Одразу двоє кулінарів-аматорів покинули «МастерШеф»-2018. Хто це був – дізнайтеся в матеріалі.

У 14 випуску проект покинули Денис Войтенко і Дарина Рубан.

Саме ці учасники не змогли довести суддям, що гідні продовжувати боротися за кубок. У битві чорних фартухів Дарина і Денис приготували недостатньо якісні страви. Саме це змусило суддів зробити вибір проти них.

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Супермен «МастерШеф»-8 Денис Войтенко завжди всім допомагав, як і личить герою. За словами учасників, він один з небагатьох людей, яким можна повністю довіритися.

Дарина Рубан така ж добродушна і весела. На проекті у дівчини залишилося багато друзів, а її подруга і сусідка по кімнаті Люба Бляшка навіть розплакалася, коли судді оголосили вердикт.

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