У жовтні традиційно відбудеться перехід на зимовий час. Якого числа слід перевести стрілки годинника назад у 2018 році та як уникнути стресу від змін, розповість наш матеріал! Зірки телеканалу СТБ — Даша Трегубова, Анна Кушнерук і Тетяна Висоцька — розповіли, як на них впливає переведення годинника.



За традицією останньої неділі жовтня 2018 року в Україні відбудеться перехід на зимовий час. У ніч з 27 на 28 жовтня о 4 годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. 2011 року в Україні вже була спроба скасування переведення годинників, але вона виявилася невдалою, і ми продовжуємо переходити на зимовий час через короткотривалість світлої пори доби ще з 1981 року.

Більше на тему: Коли починаються осінні канікули в школі

Вчені стверджують, що людський організм переносить набагато легше перехід на зимовий час, ніж на літній. Проте, незважаючи на зайву годину сну, нам все одно важко звикнути до нового режиму. У випадку переходу на зимовий час можливе погіршення самопочуття, зниження імунітету та порушення сну. Тому на адаптацію потрібно мінімум тиждень.

Якщо дотримуватися простих правил, дискомфорт від переведення стрілок годинника на зимовий час у 2018 році буде мінімальним:

Більше на тему: Модні теплі сукні 2018: фото-новинки

Зірки телеканалу СТБ — Даша Трегубова, Анна Кушнерук та Тетяна Висоцька — розповіли, як на їхній організм впливає переведення годинника на зимовий час. Також відомі красуні поділилися секретами, як їм вдається завжди бути в прекрасній формі.

«Я зазвичай лягаю досить пізно — близько півночі або пізніше, і встаю рано, щоб їхати на зйомку. Тому будь-які зміни часу вимагають від мене певної внутрішньої перебудови. Щодо гарної форми, то я зазвичай восени і взимку приймаю вітаміни, які допомагають мені акумулювати енергію. Кілька років тому знайшла незвичайний засіб – ісландський мох. Він допомагає завжди бути в тонусі. А взагалі треба любити всіх і все, що тебе оточує. І, звичайно ж, справу, якою займаєшся! Тоді ранкові підйоми не будуть дратувати», — поділилася своїм секретом Даша Трегубова.

Анна Кушнерук розповіла, що не є прихильницею переведення годинників, але в усьому намагається знаходити свої плюси. Наприклад, вранці взимку можна побути на годину довше вдома. Сама ж Анна встає рано, приблизно о 5–6 ранку. Вона добре почувається завдяки режиму і своїм улюбленим ритуалам.

Тетяна Висоцька також дала коментар: «Дуже не люблю ці тимчасові стрибки. Перехід на літній час краде у мене цілу годину такого важливого сну. Адже я, як мама школяра, прокидаюсь о 7 ранку. А зимовий перехід краде цілу годину світлої частини дня. Хіба не депресивно – ще немає 17 години, а вже темрява повсюди?! Якщо простіше, я проти переведення годинників! З приводу прекрасної форми… Насправді не вважаю, що я у прекрасній формі. Ось зараз вмовляю власну лінь серйозно взятися за себе в тренажерному залі. Потрібно зміцнити спину, та й взагалі тримати м’язи в тонусі. Мені пощастило, що гени не дають втратити природну форму тілу. Ну, поки що я її не втратила (сміється)».

Не забудьте перейти на зимовий час та прислухайтеся до порад наших зірок.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.