Незабаром в усіх школах України почнуться канікули, під час яких учні зможуть відпочивати цілий тиждень. Плануйте відпочинок із дітьми заздалегідь, адже в цей час золота осінь саме в розпалі. Коли в Україні будуть осінні канікули, дізнайтеся в матеріалі!

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В осінній чверті навчання триватиме до 26 жовтня, адже потім починаються вихідні.

І вже з 29 жовтня по 4 листопада 2018 року в школах України буде тихо і спокійно, оскільки учні в цей час відпочивають вдома, і займатися з ними доводиться не вчителям, а батькам.

Але 5 листопада 2018 року вже потрібно буде приступити до занять, тому що осінні канікули зазвичай тривають всього тиждень.

Продовжиться друга чверть до 29 грудня включно (цей день є робочою суботою, а 31 грудня 2018 року, понеділок, вихідним).

Даша Трегубова розповіла, як вони з донькою Поліною збираються провести тиждень вихідних:

«Канікули Поліни ми проведемо в Стокгольмі. Моя подруга виходить заміж і ми полетимо на весілля», – поділилася ведуча шоу «Цієї миті рік потому».

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