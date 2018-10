Осінь щосили набирає обертів: українці вже встигли відчути її холодний подих, гріючись гарячим глінтвейном. І багатьох цікавить питання, чи чекати в жовтні додаткових вихідних. Скільки вихідних днів буде в жовтні 2018 і які свята відзначатимемо, читайте в матеріалі.

Жовтень, як і минулого року, потішить українців додатковим вихідним. Адже цього місяця відзначаємо державне свято на честь захисників України. Тому в жовтні буде не 8 вихідних, а 9. Разом з цим ми отримуємо 22 робочі дні в місяці. І хоча державних святкових вихідних небагато, проте багато з них мають важливе значення і відзначаються з розмахом.

1 жовтня — День людей похилого віку, День лікаря і День археолога

4 жовтня — День тварин

5 жовтня — День вчителя

8 жовтня — День юриста

14 жовтня — День захисників України, День козацтва, а також православне свято Покрови Пресвятої Богородиці

21 жовтня — День працівника харчової промисловості

24 жовтня — День Організації Об’єднаних Націй

28 жовтня — День визволення України від німецько-фашистських загарбників

31 жовтня — Хелловін

Наприклад, ведуча програма СТБ «Вікна-новини» Ольга Кучер буде подорожувати в Нью-Йорку:

«Ми з чоловіком все життя мріяли побачити осінь в Нью-Йорку (як в класичному фільмі). Тому цієї осені в жовтні відлітаємо до США. Там ми проведемо кілька тижнів, подивившись спочатку західне узбережжя від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. А потім повернемося на східне узбережжя і побудемо кілька днів у Нью-Йорку. Вже приготували цілу програму того, що обов’язково повинні побачити, наприклад, на Бродвеї сходимо на виставу за участю Деніела Редкліффа. Я виросла на фільмах про Гаррі Поттера з його участю і завжди мріяла побачити гру цього актора наживо. Тому я думаю, що осінь може бути не часом печалі та меланхолійного настрою, а періодом здійснення бажань».

Учасниця «Холостяк»-8 Анетті Жернова також поділилася своїми планами:

«Вихідні я планую провести в Києві. Їх буде дуже мало, адже зараз я працюю над створенням свого проекту».

А от учасниця «Холостяк»-1 Яна Соломко від вихідних не відмовляється:

«Кожні свої вихідні та свята я проводжу в заміському готельно-ресторанному комплексі. Люблю природу, поплавати в басейні й покататися на конях».

Дивно, але тренер «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узелков не любить свята, тому що вони збивають графік тренувань:

«Свята вибивають з колії. У ці дні я не можу ні займатися сам, ні тренувати людей. І якщо зал на вихідних буде закритий, то, швидше за все, поїду по гриби зі своїм сином. Колись мене навчив збирати гриби мій тесть, а зараз я намагаюся навчити цьому свого Роберта».

А ось ведучий проекту «Один за всіх»-12 Михайло Присяжнюк відпочинок любить, але зізнається, що можливостей відпочити у нього мало:

«Якщо я не буду у відрядженні та не буду зайнятий іншими справами, то, безумовно, я буду проводити вихідні з родиною. Будь-який вільний час я проводжу з родиною. Але шкода, що вихідних у мене зазвичай немає. На вихідних і святах найчастіше ми з сім’єю відпочиваємо по-різному, але останнім часом вибираємо активний відпочинок. Ми дуже любимо відпочивати в парку: діти — на великах і гіроскутерах. Але бувають дні, коли дуже хочеться відпочити вдома. Тоді ми дивимося фільми, граємо в приставку, настільні ігри та просто спимо».

