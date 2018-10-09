PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Вихідні в жовтні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Вихідні в жовтні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Телеканал СТБ

Осінь щосили набирає обертів: українці вже встигли відчути її холодний подих, гріючись гарячим глінтвейном. І багатьох цікавить питання, чи чекати в жовтні додаткових вихідних. Скільки вихідних днів буде в жовтні 2018 і які свята відзначатимемо, читайте в матеріалі.

Більше на тему:  Модні осінні речі 2018: топ-7 речей для трендового гардеробу від Андрія Янка 

Коли вихідні в жовтні 2018

Жовтень, як і минулого року, потішить українців додатковим вихідним. Адже цього місяця відзначаємо державне свято на честь захисників України. Тому в жовтні буде не 8 вихідних, а 9. Разом з цим ми отримуємо 22 робочі дні в місяці. І хоча державних святкових вихідних небагато, проте багато з них мають важливе значення і відзначаються з розмахом.

Свята в жовтні 2018

1 жовтня  День людей похилого віку, День лікаря і День археолога

4 жовтня   День тварин

5 жовтня  День вчителя

8 жовтня  День юриста

14 жовтня  День захисників України, День козацтва, а також православне свято Покрови Пресвятої Богородиці

21 жовтня  День працівника харчової промисловості

24 жовтня  День Організації Об’єднаних Націй

28 жовтня  День визволення України від німецько-фашистських загарбників

31 жовтня  Хелловін

Більше на тему: «Битва екстрасенсів»-19: відома дата прем’єри нового сезону

Зірки телеканалу СТБ поділилися планами на вихідні жовтня

Наприклад, ведуча програма СТБ «Вікна-новини» Ольга Кучер буде подорожувати в Нью-Йорку:

Ольга Кучер

«Ми з чоловіком все життя мріяли побачити осінь в Нью-Йорку (як в класичному фільмі). Тому цієї осені в жовтні відлітаємо до США. Там ми проведемо кілька тижнів, подивившись спочатку західне узбережжя від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. А потім повернемося на східне узбережжя і побудемо кілька днів у Нью-Йорку. Вже приготували цілу програму того, що обов’язково повинні побачити, наприклад, на Бродвеї сходимо на виставу за участю Деніела Редкліффа. Я виросла на фільмах про Гаррі Поттера з його участю і завжди мріяла побачити гру цього актора наживо. Тому я думаю, що осінь може бути не часом печалі та меланхолійного настрою, а періодом здійснення бажань».

Більше на тему: Як знайти ідеального чоловіка: поради від учасниці «Цієї миті рік потому»

Учасниця «Холостяк»-8  Анетті Жернова також поділилася своїми планами:

Анетті Жернова

«Вихідні я планую провести в Києві. Їх буде дуже мало, адже зараз я працюю над створенням свого проекту».

А от учасниця «Холостяк»-1  Яна Соломко від вихідних не відмовляється:

Яна Соломко

«Кожні свої вихідні та свята я проводжу в заміському готельно-ресторанному комплексі. Люблю природу, поплавати в басейні й покататися на конях».

Більше на темуЯк себе мотивувати: методи від головного героя «Холостяк»-9 Нікіти Добриніна

Дивно, але тренер «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узелков не любить свята, тому що вони збивають графік тренувань:

«Свята вибивають з колії. У ці дні я не можу ні займатися сам, ні тренувати людей. І якщо зал на вихідних буде закритий, то, швидше за все, поїду по гриби зі своїм сином. Колись мене навчив збирати гриби мій тесть, а зараз я намагаюся навчити цьому свого Роберта».

А ось ведучий проекту «Один за всіх»-12 Михайло Присяжнюк відпочинок любить, але зізнається, що можливостей відпочити у нього мало:

«Якщо я не буду у відрядженні та не буду зайнятий іншими справами, то, безумовно, я буду проводити вихідні з родиною. Будь-який вільний час я проводжу з родиною. Але шкода, що вихідних у мене зазвичай немає. На вихідних і святах найчастіше ми з сім’єю відпочиваємо по-різному, але останнім часом вибираємо активний відпочинок. Ми дуже любимо відпочивати в парку: діти  на великах і гіроскутерах. Але бувають дні, коли дуже хочеться відпочити вдома. Тоді ми дивимося фільми, граємо в приставку, настільні ігри та просто спимо».

Більше на тему: Відпочинок у Карпатах восени 2018: огляд найпопулярніших місць

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Фото: Instagram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send