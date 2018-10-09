Модна стрижка – запорука розкішного образу кожної дівчини. У тренді 2018 року переважають яскраві кольори та сміливі зачіски. Наша фотодобірка допоможе обрати новий стиль, а Мирослава Ульяніна, ведуча «Зважені та щасливі»-8, підкаже, як зробити так, щоб волосся не тільки виглядало модно, але й залишалося здоровим!

Більше на тему: Модне фарбування 2018 – що буде в тренді

Особливою популярністю в 2018-му користуються ультракороткі стрижки, піксі, подовжений боб, каре і боб-каре, а також короткий чубчик. Багато з цих трендових стрижок Мирослава Ульяніна випробувала на собі. Незважаючи на те, що тривалий час ведуча восьмого сезону «найвагомішого» проекту країни надавала перевагу виключно довгому волоссю, одного разу вона все ж таки наважилася змінити образ кардинально.

«До 2008 року в мене було досить довге волосся – майже до ліктів. Саме тоді я почала працювати на телебаченні, вела кулінарну рубрику. Як виявилося, створювати образи з довгим волоссям, коли працюєш на такому проекті, досить важко: залишати його розпущеним незручно, адже я мала готувати, а зачіски із зібраним волоссям виглядали надто вечірніми. Тоді стиліст запропонувала коротку стрижку. Я наважилася на таку кардинальну зміну довжини, і того ж вечора ми зробили каре… Дуже добре пам’ятаю ранок наступного дня. Я боялась підходити до дзеркала, тому що очікувала на типову історію із серії “навіщо-я-це-зробила”. І ось, набираюся мужності, підходжу до дзеркала… І думаю: о боже, чому я не зробила цього раніше? Нова стрижка мені дуже сподобалася. Власне, з того часу я постійно експериментую з волоссям, але у межах обраної довжини: від каре до зовсім короткого. На перший погляд, поле для експериментів не надто широке, але насправді завжди можна щось змінити – проділ, накрутити, випрямити, додати асиметрію або, навпаки, симетрію».

Якщо приклад Мирослави Ульяніної вас надихнув, пропонуємо ознайомитися з найактуальнішими стрижками 2018 року в фотографіях.

Ультракоротка стрижка

На стрижку «під хлопчика» зважиться далеко не кожна модниця. Але у цієї зачіски багато плюсів. Шевелюру не потрібно укладати і регулярно сушити феном, тому ви надовго забудете про пінки, гелі та лаки. Ідеальний варіант для дівчат з ослабленим волоссям.

Більше на тему: Як за допомогою кіс зробити локони: секрети Олени Мельник

Піксі

Короткі пасма біля скронь і шиї, а довгі на чубку і тім’ячку – це піксі.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на вересень 2018 та поради від Надії Матвєєвої

Подовжений боб і боб-каре

Боб – безсумнівний фешн-тренд 2018. Ця модна стрижка популярна у найрізноманітніших варіаціях. Її секрет у тому, що вона підходить дівчатам різного віку й універсальна для будь-якої структури волосся. Особливу увагу дизайнери приділяють подовженому бобу та каре. Якщо ви давно мріяли створити об’ємний, ніжний і романтичний образ – подовжений боб саме для вас.

Короткий чубчик

Як відомо, чубчик личить не всім. Але якщо ви у числі щасливиць, яким пасує така стрижка, то поспішайте до майстра. Модний чубчик можна зробити як володаркам розкішних довгих локонів, так і дівчатам із волоссям середньої довжини і навіть короткостриженим.

Обрати стрижку – половина справи. Щоб волосся справді виглядало розкішно, важливо правильно за ним доглядати. Своїми секретами Мирослава Ульяніна поділилася з редакцією STB.UA.

Більше на тему: Зачіски та укладки на коротке волосся: що модно в 2018 році

Принципи догляду за волоссям Мирослави Ульяніної

1. Інвестуйте в здоров’я. На думку Мирослави, жодні диво-засоби не зроблять волосся красивим і міцним, якщо ви зневажливо ставитеся до власного здоров’я:

«Волосся – відображення нашого стилю життя і раціону. Якщо ви хочете мати густу і шовковисту шевелюру, треба якісно харчуватися, займатися спортом, уникати стресів і вміти відпочивати. Повірте, за такий догляд волосся буде вам вдячне набагато більше, ніж за дорогі маски та бальзами. Я раджу перш за все інвестувати у своє здоров’я, і тоді не доведеться витрачати гроші на косметичні засоби».

2. Чисте волосся – бездоганна зачіска. Мирослава Ульяніна розповіла, що миє голову двічі-тричі на день: вранці після пробудження, потім після спортзалу і перед сном. Щоб не нашкодити волоссю, ведуча рекомендує використовувати засоби для повсякденного догляду з максимально натуральним складом. Якщо сумніваєтеся, краще проконсультуватися з дерматологом і трихологом: фахівці допоможуть підібрати догляд, який ви зможете використовувати так часто, як це потрібно вашому волоссю.

«За день наше волосся збирає не тільки пил, а й енергію. Перш ніж лягати спати, потрібно змити з себе все – в тому числі й день, що минув. Це допомагає відчувати себе чистішими, легшими і краще відпочивати».

3. Довіртеся професіоналам. Ведуча «Зважені та щасливі»-8 зізналася, що ніколи не підстригає себе самостійно. Будь-які маніпуляції, пов’язані зі зміною довжини, стилю або кольору волосся, краще довірити майстру. А ось робити зачіски Мирослава полюбляє власноруч:

«Я добре знаю своє волосся, воно мене слухається і “відчуває”мої руки. Залежно від настрою і образу в цілому, можу волосся висушити і випрямити, а можу, наприклад, укласти іншим способом і зробити “пляжні локони” – одну з моїх улюблених літніх зачісок».

Більше на тему: Модні тенденції в манікюрі на 2018 рік від зірок телеканалу СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ