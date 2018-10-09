У Даринки Цокало день народження. І, звичайно, дівчина хоче відсвяткувати своє 20-річчя на «МастерШеф»-8 по-особливому! Кулінари-аматори згадуватимуть всі види пасти, які існують, і знову тренуватимуть свою кмітливість. Чого чекати від 13 випуску, читайте в матеріалі.

Учасники спробують подолати мовний бар’єр.

Несподівані види кмітливості від кулінарів-аматорів.

Хто знає усі види пасти?

Як одночасно впоратися з втомленим мозком і встигнути приготувати смачні страви?

У Даринки Цокало день народження. Дівчина відзначає ювілей — своє 20-річчя.

Яке свято влаштувала для всіх іменинниця?

Чому так багато учасників наділи чорні фартухи?

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