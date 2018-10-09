У Даринки Цокало день народження. І, звичайно, дівчина хоче відсвяткувати своє 20-річчя на «МастерШеф»-8 по-особливому! Кулінари-аматори згадуватимуть всі види пасти, які існують, і знову тренуватимуть свою кмітливість. Чого чекати від 13 випуску, читайте в матеріалі.
- Учасники спробують подолати мовний бар’єр.
- Несподівані види кмітливості від кулінарів-аматорів.
- Хто знає усі види пасти?
- Як одночасно впоратися з втомленим мозком і встигнути приготувати смачні страви?
- У Даринки Цокало день народження. Дівчина відзначає ювілей — своє 20-річчя.
- Яке свято влаштувала для всіх іменинниця?
- Чому так багато учасників наділи чорні фартухи?
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