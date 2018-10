У Даринки Цокало день народження. І, звичайно, дівчина хоче відсвяткувати своє 20-річчя на «МастерШеф»-8 по-особливому! Кулінари-аматори згадуватимуть всі види пасти, які існують, і знову тренуватимуть свою кмітливість. Чого чекати від 13 випуску, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Віра Волга розповіла про участь у «МастерШеф»-8

Побачите все це вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.