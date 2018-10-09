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Телеканал СТБ / Найкращі пісні The Beatles до дня народження Джона Леннона у виконанні учасників «Х-фактор»

Найкращі пісні The Beatles до дня народження Джона Леннона у виконанні учасників «Х-фактор»

Телеканал СТБ

Сьогодні весь світ святкує 78-й день народження Джона Леннона. Він є автором численних хітів, які не втрачають актуальності й у наші дні. Дивіться в добірці найкращі пісні The Beatles до дня народження легенди у виконанні учасників «Х-фактор»!

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Лучшие песни The Beatles ко дню рождения Джона Леннона в исполнении участников Х-фактор

Леннон тривалий час був офіційним і духовним лідером The Beatles і разом з Полом Маккартні написав велику частину репертуару гурту.

Іра Василенко — «Oh darling»

В інтерв’ю 1980 року для журналу «Playboy» Джон Леннон сказав:

«Oh! Darling » — одна з найкращих пісень Пола, з тих, які він заспівав не особливо добре. Я завжди знав, що міг би заспівати її краще — адже вона більше в моєму стилі, ніж в його. Але він її написав, тож, ясна річ, він хотів співати її сам».

Богдан Совик — «Can’t buy me love»

Композиция создана Полом Маккартни при участии Джона Леннона и первоначально была записана на студии «Pathe Marconi» в Париже 29 января 1964 года.

Дмитро Хвостенко — «Let it be»

Це пісня була випущена в березні 1970 як сингл і назва нового альбому «Let It Be». Вона завоювала перші місця в хіт-парадах США, Австралії, Італії, Норвегії та Швейцарії і друге місце в Британії. Це був останній сингл The Beatles, випущений за час їхнього офіційного існування.

Загальна пісня учасників на «Х-фактор»-4 — «Yellow Submarine»

У 1980 році Джон Леннон сказав про пісню:

«Yellow Submarine» — дитина Пола. Донован і я допомогли зі словами. Фактично ми записали її живцем в студії, але ідея і натхнення належали Полу».

«Дети капитана Гранта» — «Yesterday»

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, на цю пісню було зроблено 3000 кавер-версій, більше, ніж на будь-яку іншу з коли-небудь написаних.

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