Сьогодні весь світ святкує 78-й день народження Джона Леннона. Він є автором численних хітів, які не втрачають актуальності й у наші дні. Дивіться в добірці найкращі пісні The Beatles до дня народження легенди у виконанні учасників «Х-фактор»!

Леннон тривалий час був офіційним і духовним лідером The Beatles і разом з Полом Маккартні написав велику частину репертуару гурту.

В інтерв’ю 1980 року для журналу «Playboy» Джон Леннон сказав:

Це пісня була випущена в березні 1970 як сингл і назва нового альбому «Let It Be». Вона завоювала перші місця в хіт-парадах США, Австралії, Італії, Норвегії та Швейцарії і друге місце в Британії. Це був останній сингл The Beatles, випущений за час їхнього офіційного існування.

У 1980 році Джон Леннон сказав про пісню:

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, на цю пісню було зроблено 3000 кавер-версій, більше, ніж на будь-яку іншу з коли-небудь написаних.

