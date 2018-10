Компанія StarLight Scenery виконає перше замовлення для Cirque du Soleil

Компанія StarLight Scenery, яка займається виробництвом декорацій і реквізиту для більшості проектів телеканалів групи SLM і не тільки, уклала договір на створення реквізиту для постановки одного з циркових номерів легендарного Cirque du Soleil.

Майже півроку тривали переговори і узгодження, і, нарешті, ми можемо поділитися з вами цією радісною новиною! Адже це визнання з боку провідної світової циркової трупи, артисти якої точно знають, як повинен виглядати і працювати реквізит високого класу. Кожна програма du Soleil – це оригінальне шоу з єдиним сюжетом, цілісний спектакль, в якому номери плавно перетікають з одного в інший, не порушуючи загальну структуру вистави. Чимале значення в становленні номера поряд з карколомними трюками має музика, декорації, костюми, світлові і кольорові рішення.

«Таких фантастичних декорацій ви не зустрінете більше ніде, – розповідає виконавчий директор StarLight Scenery Юлія Прохорова. – На виготовлення однієї тільки маски птаха, яка уособлює старого аристократа в шоу Алегро, пішло близько 120 годин роботи! Тварини в цирку принципово не використовуються, і цей актуальний сьогодні меседж ще більше надихає нас допомогти du Soleil в їхній благородній місії».

«Для нашої компанії і для мене особисто робота з кращим в світі цирком – дуже значуще досягнення. І це справжній професійний виклик. У світі немає більш глобального і серйозного замовника в сфері циркових і театральних шоу, ніж Cirque du Soleil, – розповідає директор StarLight Scenery Філіп Нірод. – Спочатку мова йшла про те, що ми зробимо технічну розробку проекту, знайдемо конструкторські та інженерні рішення. Переконавшись у високому рівні нашої експертизи, замовник захотів, щоб саме ми і виготовили цей реквізит. Згідно з угодою, ми не можемо розголошувати всі подробиці, в тому числі, і в якій виставі буде представлена декорація. Можу сказати тільки, що це спільний проект Cirque du Soleil і компанії Art Of Artistic (Німеччина). За 6 місяців (настільки кропіткою була робота) ми розробили і узгодили з замовником ескізи. Переговори велися як на місці, в Києві, так і по скайпу. Наші варіанти менеджери Cirque du Soleil відправляли на розгляд своїй інженерній групі. Зараз ми працюємо над прототипом проекту. На виробництво піде близько трьох місяців, протягом яких ми кілька разів протестуємо виріб самі і разом з цирковими артистами».

* Cirque du Soleil (фр. «Цирк сонця») – канадська компанія, що працює в сфері розваг, яка визначає свою діяльність як «художнє поєднання циркового мистецтва і вуличних вистав». Була заснована в 1984 році, базується в Монреалі (Канада). Цирк відомий принциповою відмовою від участі тварин в спектаклях і своїми синтетичними виставами, в яких циркова майстерність поєднується з музикою, химерним дизайном і хореографією. Вважається, що Cirque du Soleil вдихнув нове життя в циркове мистецтво.

У штаті компанії понад 4000 осіб з 17 країн. Основна частина трупи дає вистави в Лас-Вегасі, гастрольна частина їздить з різними шоу по всьому світу.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.