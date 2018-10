Джон Леннон: найкращі пісні та трохи біографії на честь 78-річчя співака

Сьогодні весь світ святкує 78-й день народження Джона Леннона. Його називають найвидатнішим музикантом, автором улюблених усіма хітів і борцем за мир у всьому світі. Про життя, творчість, трагічну смерть і найкращі хіти Леннона читайте далі.

Один із засновників і вокалістів гурту The Beatles Джон Леннон народився 9 жовтня 1940 року в Ліверпулі, в сім’ї Джулії та Альфреда Леннон. У школі хлопець навчався погано, але саме там виявив свої музичні здібності.

У 1956 році Леннон разом із друзями заснував гурт The Quarrymen, названий на честь школи, в якій всі вони навчалися. Невдовзі до гурту долучилися Пол Маккартні та Джордж Харрісон.

Вступивши до художнього коледжу Ліверпуля, музикант зустрічає свою першу дружину Синтію Пауелл, у шлюбі з якою народжується старший син Джон Чарльз Джуліан Леннон.

15 липня 1958 року трагічно загинула мати музиканта. На пішохідному переході її збив поліцейський. Смерть Джулії дуже сильно вплинула на Джона. За зізнанням самого артиста, у всіх жінках він шукав свою матір.

У 1959 році на світ з’явився гурт The Beatles. Учасники гурту домоглися локальної слави в Ліверпулі та Гамбурзі, куди часто їздили виступати в клубах. Але хотілося більшого. В 1961 році менеджером гурту стає Брайан Епштейн, який кардинально змінює образ хлопців. Це стає поворотним моментом в історії The Beatles.

Зміна іміджу пішла на користь гурту — популярність почала набирати обертів. Навесні 1963 року про них знала вже вся Британія, а за рік Ліверпульська четвірка завоювала світову славу.

Переломним для музиканта став 1966 рік — він познайомився в художній галереї зі своєю музою, майбутньою дружиною і вірною соратницею Йоко Оно. За рік Синтія приймає рішення розлучитися з Джоном, заставши його в одному ліжку з Оно. Відтоді вони починають жити разом і стають нерозлучні.

Джон був не тільки музикантом, але й активним політичним діячем. Разом з другою дружиною вони провели ряд акцій проти війни у ​​В’єтнамі. У тому числі знамените «постільне інтерв’ю», у якому, надівши білі піжами і прикрасивши номер квітами, вони говорили з журналістами про війну і мир у всьому світі. Це стало сенсацією!

На початку 70-х пара переїхала до Нью-Йорка, де у них народився син Шон. Після цього співак оголосив про завершення музичної кар’єри, щоб повністю присвятити себе вихованню сина.

8 грудня 1980 року життя легендарного музиканта трагічно обірвалося. Бажаючи прославитися, фанат Марк Чепмен застрелив Леннона, зробивши п’ять пострілів у спину.

