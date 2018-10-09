Джон Леннон: найкращі пісні та трохи біографії на честь 78-річчя співака

Сьогодні весь світ святкує 78-й день народження Джона Леннона. Його називають найвидатнішим музикантом, автором улюблених усіма хітів і борцем за мир у всьому світі. Про життя, творчість, трагічну смерть і найкращі хіти Леннона читайте далі.

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Один із засновників і вокалістів гурту The Beatles Джон Леннон народився 9 жовтня 1940 року в Ліверпулі, в сім’ї Джулії та Альфреда Леннон. У школі хлопець навчався погано, але саме там виявив свої музичні здібності.

The Beatles — «Norwegian Wood »

У 1956 році Леннон разом із друзями заснував гурт The Quarrymen, названий на честь школи, в якій всі вони навчалися. Невдовзі до гурту долучилися Пол Маккартні та Джордж Харрісон.

The Beatles — «Do You Want To Know A Secret »

Вступивши до художнього коледжу Ліверпуля, музикант зустрічає свою першу дружину Синтію Пауелл, у шлюбі з якою народжується старший син Джон Чарльз Джуліан Леннон.

John Lennon — «Mind Games »

15 липня 1958 року трагічно загинула мати музиканта. На пішохідному переході її збив поліцейський. Смерть Джулії дуже сильно вплинула на Джона. За зізнанням самого артиста, у всіх жінках він шукав свою матір.

John Lennon — «Mother »

У 1959 році на світ з’явився гурт The Beatles. Учасники гурту домоглися локальної слави в Ліверпулі та Гамбурзі, куди часто їздили виступати в клубах. Але хотілося більшого. В 1961 році менеджером гурту стає Брайан Епштейн, який кардинально змінює образ хлопців. Це стає поворотним моментом в історії The Beatles.

John Lennon — «Jealous Guy »

Зміна іміджу пішла на користь гурту — популярність почала набирати обертів. Навесні 1963 року про них знала вже вся Британія, а за рік Ліверпульська четвірка завоювала світову славу.

John Lennon — «Instant Karma! » (We All Shine On)

Переломним для музиканта став 1966 рік — він познайомився в художній галереї зі своєю музою, майбутньою дружиною і вірною соратницею Йоко Оно. За рік Синтія приймає рішення розлучитися з Джоном, заставши його в одному ліжку з Оно. Відтоді вони починають жити разом і стають нерозлучні.

John Lennon — «Woman »

Джон був не тільки музикантом, але й активним політичним діячем. Разом з другою дружиною вони провели ряд акцій проти війни у ​​В’єтнамі. У тому числі знамените «постільне інтерв’ю», у якому, надівши білі піжами і прикрасивши номер квітами, вони говорили з журналістами про війну і мир у всьому світі. Це стало сенсацією!

John Lennon — «Watching The Wheels »

На початку 70-х пара переїхала до Нью-Йорка, де у них народився син Шон. Після цього співак оголосив про завершення музичної кар’єри, щоб повністю присвятити себе вихованню сина.

John Lennon — «Nobody Told Me »

8 грудня 1980 року життя легендарного музиканта трагічно обірвалося. Бажаючи прославитися, фанат Марк Чепмен застрелив Леннона, зробивши п’ять пострілів у спину.

John Lennon — «Love »

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