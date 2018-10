Ведучий проекту «Один за всіх»-12 вже багато років бореться за справедливість. Допомагати тим, хто втрачає надію на порятунок, – основна місія Михайла Присяжнюка. А проект «Один за всіх» є міцною рушійною силою у здобутті істини та покаранні винних.

Валерія Присяжнюк привітала чоловіка з Днем юриста у своєму Instagram та поділилася зворушливим фото з минулого. Вже багато років пара пліч-о-пліч йде життєвим шляхом, будуючи міцну родину. Зі студентських років родина Присяжнюків віддано працює над стосунками. Адже міцна сім’я – це насамперед повага один до одного. Валерія розповіла про перший крок чоловіка у доросле життя, яке сповнене несправедливості. Вже тоді вона була поруч та підтримувала його. У день, коли Михайло Присяжнюк офіційно здобув звання юриста, вона разом із його мамою переживала моменти щастя та гордості за чоловіка.

Жага до чесного і чистого від злодіїв світу – завжди була сильнішою за всі перепони на шляху Михайла. Багаторічна плідна праця і принциповість у питанні справедливості допомогли йому здобути гідне звання народного адвоката.

«Як зараз пам’ятаю той день, коли ти офіційно отримав звання юриста! Пам’ятаю, як ми з твоєю Мамою плакали від радості, і нас переповнювала гордість! У неї за тебе, а у мене за неї і тебе, адже я завжди захоплювалася Вами як командою! З того дня минуло багато часу, було багато робіт, багато справ і багато сходинок, якими ти піднімався, незважаючи на весь грім і блискавки навколо. Зараз з упевненістю можна сказати, що ти не просто Юрист, ти став тим самим Супергероєм, який рятує людські життя кожен день! Ти Народний Адвокат!! Попереду на тебе чекають багато звершень, ну а ми, твоя родина, завжди будемо поруч, твоїм надійним тилом! З Днем юриста», – написала Валерія Присяжнюк.

