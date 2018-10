Доглянуті руки – гордість кожної дівчини, а манікюр – це не просто покриття нігтиків лаком, а невід’ємна деталь завершеного образу! Які кольори, форми та принти актуальні восени 2018 року? Це варто знати кожній модниці!

Більше на тему: Модні стрижки 2018 року: поради Мирослави Ульяніної

Отже, щоб бути в тренді, зверніть увагу на:

1. Різнобарвний манікюр. Одними з найактуальніших кольорів цієї осені вважаються нюдові відтінки, особливо коли кожен ніготь пофарбований в інший колір. Яскраві отттенков також вітаються.

2. Колір бургунді. Для любительок яскравого образу цей варіант ідеальний! Якщо ви захочете візуально зробити манікюр м’якше – додайте блискітки і лінії більш світлих тонів.

На тему: Модні зачіски й укладки на довге волосся: вибір зірок СТБ у 2018 році

3. Нюд. Цього сезону будуть неймовірно популярні простота та мінімалізм. Акуратний манікюр і лак прозорого або тілесного кольору – елегантно і стильно.

4. Форми. М’якість та витонченість ліній – головний тренд цієї осені. Квадратні та жорсткі форми відходять на другий план, перевага надається природним та округлим.

5. Маленький акцент. Геометрія, градієнт, мереживний манікюр, місячний нейл-арт, зигзаги і хвилі – все це можна сміливо використовувати. Актуальною також залишається матовість, як у принтах, так і у вигляді повноцінного покриття. Ближче до кінця осені свою перевагу також можна віддати і плетеному візерунку («светрики»), який точно зігріє вас своєю красою.

Пам’ятайте, якщо ваші руки доглянуті – ви завжди в тренді. Сміливо експериментуйте з осіннім манікюром!

Більше на тему: Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.