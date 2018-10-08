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Телеканал СТБ / Манікюр осінь 2018: модні тенденції від редакції СТБ

Манікюр осінь 2018: модні тенденції від редакції СТБ

Телеканал СТБ

Доглянуті руки – гордість кожної дівчини, а манікюр – це не просто покриття нігтиків лаком, а невід’ємна деталь завершеного образу! Які кольори, форми та принти актуальні восени 2018 року? Це варто знати кожній модниці!

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Отже, щоб бути в тренді, зверніть увагу на:

1. Різнобарвний манікюр. Одними з найактуальніших кольорів цієї осені вважаються нюдові відтінки, особливо коли кожен ніготь пофарбований в інший колір. Яскраві отттенков також вітаються.

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маникюр осень 2018

2. Колір бургунді. Для любительок яскравого образу цей варіант ідеальний! Якщо ви захочете візуально зробити манікюр м’якше – додайте блискітки і лінії більш світлих тонів.

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3. Нюд. Цього сезону будуть неймовірно популярні простота та мінімалізм. Акуратний манікюр і лак прозорого або тілесного кольору – елегантно і стильно.

нюдовый маникюр

4. Форми. М’якість та витонченість ліній – головний тренд цієї осені. Квадратні та жорсткі форми відходять на другий план, перевага надається природним та округлим.

модная форма ногтей 2018

5. Маленький акцент. Геометрія, градієнт, мереживний манікюр, місячний нейл-арт, зигзаги і хвилі – все це можна сміливо використовувати. Актуальною також залишається матовість, як у принтах, так і у вигляді повноцінного покриття. Ближче до кінця осені свою перевагу також можна віддати і плетеному візерунку («светрики»), який точно зігріє вас своєю красою.

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маникюр осень 2018

маникюр осень 2018

маникюр осень 2018

 

 

 

 

Пам’ятайте, якщо ваші руки доглянуті – ви завжди в тренді. Сміливо експериментуйте з осіннім манікюром!

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