Хто стане героєм сьомого випуску «Хата на тата»-7

У сьомому випуску «Хата на тата»-7 глядачі познайомляться з татом-олігархом. Щоправда, в масштабах села. А збирає свої статки чоловік не за рахунок найманих робітників, а безкоштовної рабської праці власної сім’ї. Що чекає на глядачів у випуску 7 «Хата на тата»-7?
У наступному випуску ви дізнаєтеся:
- Чому тато-олігарх їздить на іномарці, поки сини прибирають за свинями?
- Що влаштував «багатий Буратіно» в день від’їзду дружини?
- Чи зміг чоловік виконати завдання коханої, яка поїхала відпочивати?
- Чому герой розплакався на другий день без дружини?
- Кому і навіщо чоловік буде влаштовувати сюрприз?
- Який страх доведеться здолати татові-багатієві?
Відповіді на ці питання ви дізнаєтеся вже в наступному, сьомому, випуску «Хата на тата»-7.