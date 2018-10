У сьомому випуску «Хата на тата»-7 глядачі познайомляться з татом-олігархом. Щоправда, в масштабах села. А збирає свої статки чоловік не за рахунок найманих робітників, а безкоштовної рабської праці власної сім’ї. Що чекає на глядачів у випуску 7 «Хата на тата»-7?

У наступному випуску ви дізнаєтеся:

Відповіді на ці питання ви дізнаєтеся вже в наступному, сьомому, випуску «Хата на тата»-7.

Video: Хто стане героєм сьомого випуску «Хата на тата»-7 У сьомому випуску Хата на тата-7 тато-олігарх залишиться без своєї дружини. За тиждень тато зміниться до невпізнаваності. Читайте про це в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.