У сьомому випуску «Хата на тата»-7 глядачі познайомляться з татом-олігархом. Щоправда, в масштабах села. А збирає свої статки чоловік не за рахунок найманих робітників, а безкоштовної рабської праці власної сім’ї. Що чекає на глядачів у випуску 7 «Хата на тата»-7?

У наступному випуску ви дізнаєтеся:

Чому тато-олігарх їздить на іномарці, поки сини прибирають за свинями?

Що влаштував «багатий Буратіно» в день від’їзду дружини?

Чи зміг чоловік виконати завдання коханої, яка поїхала відпочивати?

Чому герой розплакався на другий день без дружини?

Кому і навіщо чоловік буде влаштовувати сюрприз?

Який страх доведеться здолати татові-багатієві?

Відповіді на ці питання ви дізнаєтеся вже в наступному, сьомому, випуску «Хата на тата»-7.

Video: Хто стане героєм сьомого випуску «Хата на тата»-7 У сьомому випуску Хата на тата-7 тато-олігарх залишиться без своєї дружини. За тиждень тато зміниться до невпізнаваності. Читайте про це в матеріалі

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