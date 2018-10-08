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Телеканал СТБ / День юриста в Україні 2018: цікаві факти та привітання в прозі

День юриста в Україні 2018: цікаві факти та привітання в прозі

Телеканал СТБ

8 жовтня в Україні відзначають професійне свято юриста! Це важлива дата не лише для служителів Феміди, а й для усіх інших громадян, адже без праці правознаців держава не змогла б нормально функціонувати. Більше деталей щодо історії свята, а також оригінальні привітання в прозі ви знайдете в нашому матеріалі! 

8 жовтня в Україні відзначається День юриста

8 жовтня в Україні відзначається День юриста

Святкова дата в календарі українських правознавців вперше з’явилася 16 вересня 1997 року згідно  з Указом Президента України № 1022/97. 8 жовтня – знаменний день для всіх співробітників юридичної галузі, незалежно від обраної ними сфери. Різноманіття зайнятості цієї сфери складно переоцінити, адже діяльність фахівця з правознавства може бути абсолютно різною: судді, нотаріуси, прокурори, адвокати, співробітники правоохоронних структур, нотаріуси, студенти, які обрали саме цю професію, викладачі, експерти, та багато інших!

Варто зазначити, що професія юриста в Україні, як і в будь-якій іншій країні, надзвичайно важлива, адже саме законознавці допомагають нам розібратися в усіх тонкощах законодавчої системи, вдосконалюють її, розвивають та підвищують правову усвідомленість жителів, надають гарантії захисту населення відповідно до основного закону нашої країни – Конституції України!

У день юриста 2017 ми поспішаємо привітати кожного жерця Феміди та, звісно ж, юриста проектів СТБ, ведучого проекту «Один за всіх»-12, експерта «Все буде добре» та багатьох інших програм Михайла Присяжнюка! Бажаємо успіхів на професійному шляху, задоволення й натхнення від улюбленої роботи!

Михаил Присяжнюк

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 Привітання з Днем юриста в прозі

Серйозний погляд і кожне слово – вагоме … На лобі залягла складка від довгих дум … Вітаємо зі святом, жрецю Феміди! Нехай правда й закон завжди будуть на боці твоїх починань, і нехай кожен день приносить у твоє довге життя нову частинку щастя та яскраву незабутню грань!

Від щирого серця вітаю з Днем юриста України. Побажати хочу непереможного здоров’я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості й найміцніших сил. Бажаю не знати помилок та невдач, утоми і безвиході. Нехай усі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай буде щастя, спокій та любов.

Із нагоди професійного свята юристів України. Важко буває залишатися вірним своєму обов’язку, але ваша робота й ваше покликання – у відшукуванні справедливості. Нехай це приносить вам радість і задоволення. Вітаємо!

день юриста

Шановні юристи України! Вітаю вас зі святом вашої професії! Бажаю, щоб Конституція була путівником на роботі, а Біблія та закони світобудови – вказували правильний шлях у житті. Бережіть здоров’я та життєву силу, нехай мир і спокій дарують найрідніші люди. Всіх земних благ!

Історично професія фахівця з правових питань є почесною. І в той же час вона пов’язана з великою відповідальністю. День юриста – серйозне професійне свято, що об’єднує юристів різних сфер діяльності, які відстоюють права та інтереси громадян. Але навіть у найбільш відповідальній діяльності є перерви і навіть у вас, правознавці, є офіційний святковий день – День юриста! Зі святом вас, службовці Закону!

Ти вибрав престижну й відповідальну професію юриста. Бути юристом нелегко, але скільки поваги й честі принесе тобі ця робота. Я хочу побажати тобі удачі та успіхів у всіх твоїх справах, не зупиняйся ніколи та сміливо йди вперед. Із днем ​​юриста!

У День юриста від душі вітаю та побажаю серйозності й важливості у справах, щирості та чесності у стосунках, любові й доброти в серці, щастя й радості в душі, успіхів і постійних перемог у діяльності, креативу та своєї перчинки в ідеях, благополуччя й удачі на життєвому шляху.

Нехай кожний захисник справедливості сьогодні отримає саме ті привітання з Днем юриста, які надихнуть його на подальші звершення в професійній сфері!

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