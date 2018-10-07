7 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде прем’єрний випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Найсильніші екстрасенси успішно пройдуть кастинг, демонструючи свої здібності.

Прем’єрний випуск розповість:

Чому на кастингу між учасниками розгорівся небачений скандал перед ширмою? І що загрожувало життю екстрасенсів і знімальної команди під час зйомок?

Чому Сурен Джулакян заборонив брату Ніколасу брати участь у «Битві екстрасенсів»?

Хто прилюдно осоромиться і буде в прямому та переносному сенсі залитий фарбою під час другого етапу відбору учасників?

Чому вперше в історії проекту в ході випробування буде прийнята ще одна учасниця?

Чи змінить Містер-Х – Оля Полякова – свою думку про екстрасенсів? Адже поп-діва відверто не вірить в існування екстрасенсорики взагалі!

Які таємниці Олі Полякової розкриють екстрасенси в ході третього випробування? І чому суперблондинка вимагатиме зупинити випробування?

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Дивіться прем’єрний випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19.00. Не пропустіть!

Дивіться відеоанонс 1 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів»

Video: Що чекає на глядачів у прем’єрному випуску «Битви екстрасенсів»-19 У першому випуску Битви екстрасенсів глядачі побачать, чому на кастингу між учасниками почався конфлікт, і чому Сурен Джулакян заборонив брату приходити на проект