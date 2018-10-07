Що чекає на глядачів у прем’єрному випуску «Битви екстрасенсів»-19

7 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде прем’єрний випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Найсильніші екстрасенси успішно пройдуть кастинг, демонструючи свої здібності.
Прем’єрний випуск розповість:
- Чому на кастингу між учасниками розгорівся небачений скандал перед ширмою? І що загрожувало життю екстрасенсів і знімальної команди під час зйомок?
- Чому Сурен Джулакян заборонив брату Ніколасу брати участь у «Битві екстрасенсів»?
- Хто прилюдно осоромиться і буде в прямому та переносному сенсі залитий фарбою під час другого етапу відбору учасників?
- Чому вперше в історії проекту в ході випробування буде прийнята ще одна учасниця?
- Чи змінить Містер-Х – Оля Полякова – свою думку про екстрасенсів? Адже поп-діва відверто не вірить в існування екстрасенсорики взагалі!
- Які таємниці Олі Полякової розкриють екстрасенси в ході третього випробування? І чому суперблондинка вимагатиме зупинити випробування?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Дивіться прем’єрний випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19.00. Не пропустіть!
Дивіться відеоанонс 1 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів»