Цієї суботи, 06.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 приготувало для глядачів сюрприз. На кастинг в Дніпрі прийде народна зірка Ніна Матвієнко! Навіщо знаменита співачка вийде на сцену Х?

Також ви дізнаетесь:

Самою зворушливою історією випуску 6 «Х-фактор»-9 поділився Костянтин Олійник. Чоловік працює в пожежній частині міста Велика Олександрівка. Його покликання — рятувати життя людей. Під час одного з викликів чоловік ледь не загинув. Після нещасного випадку Костянтин відкрив в собі талант до співу. На кастинг в Дніпрі чоловік прийшов виконати пісню «Так хочется жить». Як його виступ оцінили судді?

Смотрите видеоанонсы выпуска 6 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Днепре:

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від шостого кастингу в Дніпрі Х фактор 9 сезон - шостий кастинг проекту ви побачите вже у 6 випуску від 06.10.2018 (Анонс)

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від шостого кастингу в Дніпрі Х фактор 9 сезон - шостий кастинг проекту ви побачите вже у 6 випуску від 06.10.2018 (Анонс)

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.