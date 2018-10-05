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Телеканал СТБ / Стати козаком, знайти батька і схуднути на 40 кг: що побачать глядачі в 6 випуску «Цієї миті рік потому»

Стати козаком, знайти батька і схуднути на 40 кг: що побачать глядачі в 6 випуску «Цієї миті рік потому»

Телеканал СТБ

У 6 випуску «Цієї миті рік потому»-2018 глядачі побачать вісім унікальних історій українців. У студію до Даші Трегубової прийдуть герої, які до невпізнання змінять своє життя. Дивіться в п’ятницю о 20:00 на телеканалі СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:

  • Ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова почує історію дівчини, яку чоловіки покидали вагітною три рази. Чи зможе героїня знайти справжнє кохання і схуднути на 40 кг?
  • Програміст поставить мету стати козаком, щоб заслужити любов сина. Чи навчиться москвич Андрій Воропай метати ножі, сокири та їздити верхи?
  • Чи зможе 60-річна киянка Олена стати чемпіонкою з фігурного катання?
  • Священику треба порушити канони церкви, щоб врятувати життя дівчини. Чи зможе Назарій піти на ризикований вчинок?
  • У свої 22 роки Надя наважилась знайти батька, якого жодного разу в житті не бачила. Чи вдасться героїні 6 випуску досягти своєї мети?
  • Чи можна стати балериною в 33 роки? Чи стане Оксана вперше на пуанти, незважаючи на всі глузування зі сторони?
  • Великі чорні очі — головна проблема Ігоря. Дівчата вважають його то наркоманом, то божевільним. Чи зможе він знайти своє кохання за рік?
  • Надя вже пошила сукню на власну смерть. Постійні приниження змусили учасницю «Цієї миті рік потому» довести, що 55 — це ще не старість.

Уже сьогодні, 05.10.18, в 6 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як змінилося життя героїв!

Video: Стати козаком, знайти батька і схуднути на 40 кг: що побачать глядачі в 6 випуску «Цієї миті рік потому»

В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 6 здійснять мрії

Video: Стати козаком, знайти батька і схуднути на 40 кг: що побачать глядачі в 6 випуску «Цієї миті рік потому»

В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 6 здійснять мрії

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