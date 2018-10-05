У 6 випуску «Цієї миті рік потому»-2018 глядачі побачать вісім унікальних історій українців. У студію до Даші Трегубової прийдуть герої, які до невпізнання змінять своє життя. Дивіться в п’ятницю о 20:00 на телеканалі СТБ шоу «Цієї миті рік потому»:

Ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова почує історію дівчини, яку чоловіки покидали вагітною три рази. Чи зможе героїня знайти справжнє кохання і схуднути на 40 кг?

Програміст поставить мету стати козаком, щоб заслужити любов сина. Чи навчиться москвич Андрій Воропай метати ножі, сокири та їздити верхи?

Чи зможе 60-річна киянка Олена стати чемпіонкою з фігурного катання?

Священику треба порушити канони церкви, щоб врятувати життя дівчини. Чи зможе Назарій піти на ризикований вчинок?

У свої 22 роки Надя наважилась знайти батька, якого жодного разу в житті не бачила. Чи вдасться героїні 6 випуску досягти своєї мети?

Чи можна стати балериною в 33 роки? Чи стане Оксана вперше на пуанти, незважаючи на всі глузування зі сторони?

Великі чорні очі — головна проблема Ігоря. Дівчата вважають його то наркоманом, то божевільним. Чи зможе він знайти своє кохання за рік?

Надя вже пошила сукню на власну смерть. Постійні приниження змусили учасницю «Цієї миті рік потому» довести, що 55 — це ще не старість.

Уже сьогодні, 05.10.18, в 6 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як змінилося життя героїв!

Video: Стати козаком, знайти батька і схуднути на 40 кг: що побачать глядачі в 6 випуску «Цієї миті рік потому» В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 6 здійснять мрії

Video: Стати козаком, знайти батька і схуднути на 40 кг: що побачать глядачі в 6 випуску «Цієї миті рік потому» В Цієї миті рік потому 1 сезон 6 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 6 здійснять мрії