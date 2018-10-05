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Телеканал СТБ / Оригінальні привітання з Днем учителя в прозі

Оригінальні привітання з Днем учителя в прозі

Телеканал СТБ

Як оригінально привітати педагога з Днем вчителя і який подарунок обрати – ми вам вже розповіли. У це свято можна не обмежуватися тільки презентом. Будь-якому педагогу буде приємно, якщо ви додатково привітаєте його з Днем вчителя у віршах або смс-кою. А якщо ви хочете побажати чогось від душі, щоб це не було шаблонно, то для вас наш матеріал! Читайте наші привітання з Днем вчителя в прозі, і вибирайте, що б хотіли сказати педагогу саме ви!602326398

Всіх, завдяки кому злітають в небо літаки, будуються міста, здійснюються відкриття і входять в життя нові технології, всіх, хто терпляче вів за руку і допомагав робити перші кроки до знань, вітаємо з чудовим святом – Днем ​​вчителя. Дякуємо вам за розумне, добре, вічне. Всі квіти світу – до ваших ніг. Щастя вам і благополуччя, дорогі вчителі.

Вітаю зі святом неоціненної праці і вічної слави – з Днем вчителя. Щиро бажаю допомагати дітям долати будь-які нетрі незнання і з задоволенням знайомитися з новими науками. Нехай удача допомагає в житті, нехай для роботи завжди будуть міцними нерви, світлими думки і хорошим настрій.

Завдання вчителя не просто вкласти в голови своїх учнів правила пунктуації або теорему Піфагора, а й навчитися розуміти світ і мати власну думку. Саме служителі цієї професії багато в чому створюють дух покоління шляхом щеплення своїх ідеалів молоді. Так нехай же у Вас вийде створити утопічне суспільство без агресії, ненависті і заздрості, з Днем вчителя вас.

Від душі вітаю з Днем ​​вчителя і бажаю не сумніватися в своїх силах і успіху, бажаю чудової діяльності і бравих ідей, бажаю чудового настрою і щирої поваги, бажаю доброго щастя в житті і красивої мрії.

Вчителювати – благородно. Без знань – світ замре. Вітаю з Днем вчителя! Будьте щасливі! Не хворійте, та не знайте прикрощів і завжди залишайтеся таким ж діяльним, життєрадісним і трохи мрійливими людьми, адже попереду у вас – найкращі роки і нові звершення!582311378

У роботі ви не стоїте на місці, але сильним птахом летите вперед, тягнучи за собою, в країну знань, навіть самим ледачих, і за це вам, вчителі, від батьків – уклін і подяка! У славний осінній день, в День вчителя – прийміть сердечні наші вітання! Нехай ваше учительство буде міцним ще довгі роки, а ви самі – живіть в радості!

У День вчителя хочеться подякувати вам за високий професіоналізм, а також нескінченне терпіння в досягненні мети. Ваша мета – виховання гідного, прогресивного покоління. І результатами праці вже варто пишатися. Нехай доля не поскупиться на радісні події і піднесе найдорожчі подарунки.

Хочу привітати найулюбленішого вчителя з професійним святом! Бажаю вам творчих сил для реалізації всіх планів у вашій важливій і нелегкої професії, слухняних учнів і розуміючих батьків! Ми вас дуже поважаємо і любимо! Це щастя – мати такого наставника! З Днем вчителя!

Сьогодні природа прекрасна, як і ваша душа, яка кожен день переживає за недбайливих учнів і радіє успіхам старанних дітей. Бажаємо вам в День вчителя, запастися позитивними емоціями, щоб вистачило на цілий навчальний рік. Успіхів вам у вашій нелегкій справі!

Зі святом вас, дорогі педагоги, з Днем вчителя! Нехай кожен день ваш буде посмішками наповнений, квітами, правильними відповідями і відмінними оцінками учнів, вашими творчими ідеями і яскравими талантами, мудрістю і натхненням, радістю і любов’ю, високими зарплатами і гідними преміями, душевним спокоєм і простим щастям!

Велика відповідальна ноша, яку з гідністю і професіоналізмом ви несете крізь низку непростих років. Вчитель, це не просто покликання, це суть, непереборне бажання давати знання, допомагати досвідом і віддавати тепло і віру іншим. Слів нашої подяки не злічити, але ми скажемо ємне Дякую!

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