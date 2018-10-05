Методи виховання бувають різні. Іноді батьки можуть підвищити голос на дитину, іноді довго і нудно вчити її життя, але чи мають вони право піднімати руку на своє чадо? Ремінь – це виховання чи знущання? Розбиралися Юлія Бортник і Валерій Ославський в 6 випуску шоу «Ультиматум».

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У 6 випуску шоу «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Чи справді чоловік дозволяє собі бити дитину? Адже хлопчик стверджує, що це відбувається постійно, а мати жодного разу не бачила такої ситуації на власні очі.

Чому батько вважає, що він має рацію, і планує й надалі виховувати сина таким методом?

Чи нормально застосовувати силу у вихованні дитини?

Як боротися з батьком-садистом?

Що може зробити жінка, якщо бачить, що чоловік дозволяє собі застосовувати силу до дитини?

Зберегти сім’ю чи розлучитися? Що краще робити в таких випадках?

Дивіться, чим закінчилася ця непроста сімейна ситуація, вже сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ!

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