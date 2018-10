Методи виховання бувають різні. Іноді батьки можуть підвищити голос на дитину, іноді довго і нудно вчити її життя, але чи мають вони право піднімати руку на своє чадо? Ремінь – це виховання чи знущання? Розбиралися Юлія Бортник і Валерій Ославський в 6 випуску шоу «Ультиматум».

Більше на тему: Способи боротьби з осінньою депресією від Тетяни Ларіної

У 6 випуску шоу «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Дивіться, чим закінчилася ця непроста сімейна ситуація, вже сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Тетяна Ларіна розповіла, як зрозуміти, чи ваша це людина

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.