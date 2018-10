З новим сезоном Fashion Week приходять і свіжі тенденції макіяжу 2018, які змушують нас переглянути вміст своїх косметичок. Від ледве помітного мінімалістичного макіяжу до готичного, від склеєних вій до неонових тіней. Стиліст і візажист програми «Все буде добре» Олена Мельник розповіла про найкращі б’юті-тренди 2018 року. Вони без сумніву надихнуть вас на яскраві образи!

Чиста шкіра, мінімум макіяжу на очах і губах, неідеальні модні брови – природна краса впевнено тримала позиції на Тижнях моди. Втім, якщо раніше візажисти прагнули досягти матовості, то сьогодні їм потрібне сяяння, ефект вологої шкіри. Для цього необхідно використовувати хайлайтер, засіб зі світловідбивними часточками. Рідкий хайлайтер можна змішувати зі щоденним кремом, а сухим – підкреслити певні риси обличчя. На очі слід нанести подовжуючу туш та виділити губи «нюдовими» відтінками.

Дуже довгі вії з ефектом павучих лапок набули неабиякої популярності на світових подіумах. Штучні вії накладають на нижню повіку або профарбовують об’ємною тушшю натуральні, досягаючи наївного образу Твіггі. Це саме той випадок, коли грудочки на віях виглядають надзвичайно розкішно!

Готична естетика простежувалась на всіх fashion-показах в цьому сезоні. Такий модний макіяж 2018 передбачає одночасно два акценти – на очах та на губах. Очі підкреслюються темними тінями, а губи – помадами винних відтінків.

У новому сезоні можна використовувати будь-які веселкові кольори для макіяжу повік та навіть поєднувати їх між собою. Немає жодних заборон! Але пам’ятайте, що такий яскравий акцент повинен бути єдиним.

Стрілки, як і раніше, не здають позицій на модних подіумах. Візажисти пропонують виділити очі графічними лініями: від товстої, закругленої на кінці, до подвійної тонкої. Кольори також можуть варіюватися: чорний, коричневий, зелений, синій. Будьте впевнені, що такий образ обов’язково приверне загальну увагу!

Якщо вам набрид «макіяж без макіяжу», то сміливо купуйте яскраву помаду. В майбутньому сезоні цей тренд – один з головних. Це можуть бути ягідні відтінки: сливові, фіолетові або бордові. А найсміливіші модниці точно полюблять неонові та темні тони. Ну і, звісно, не забуваємо про класичну червону помаду!

