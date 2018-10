Хелловін — один з найбільш очікуваних свят в США. Відзначають його 31 жовтня, напередодні Дня всіх святих. Головним символом свята вважають світильник Джека. Це гарбуз, на якому вирізають усміхнене обличчя привида, а всередині запалюють свічку. Такими ліхтарями прикрашають будинки під час Хелловіну. Сьогодні редакція телеканалу stb.ua підібрала для вас лайфхаки про те, як вирізати гарбуз на Хелловін своїми руками, а також найбільш незвичайні варіанти світильника Джека.

Традиція створення обличчя з гарбуза має багатовікову історію. Згідно з ірландською легендою, коваль-пияк Джек запропонував якось Дияволу випити разом з ним. Коли прийшов час розплачуватися, ірландець попросив Диявола перетворитися в монетку. Після чого Джек швидко поклав її до себе в кишеню, де лежав срібний хрестик. Диявол виявився в пастці – «у Христа за пазухою». І, як не старався, не міг прийняти початковий образ. Зрештою, Диявол домігся свого звільнення, пообіцявши натомість після його смерті не претендувати на його душу.

Вдруге хитрий коваль обвів навколо пальця довірливого Сатану, попросивши його залізти на дерево за фруктами. Як тільки Сатана виліз на дерево, Джек надряпав на стовбурі хрест. Так він виторгував собі ще десять років безтурботного життя. Скористатися отриманими привілеями Джек не зміг, тому що незабаром помер. Після смерті грішника не допустили в рай. Ні Богу, ні Дияволу Джек виявився не потрібен.

Неприкаяний Джек в очікуванні Судного дня був змушений бродити по землі, освітлюючи собі шлях шматочком вугілля, який йому наостанок кинув диявол. Джек поклав тліючий вогник в порожній гарбуз і пустився в мандри. Звідси і назва ліхтаря – Jack-o-lantern, скорочене Jack of the Lantern. Таким чином, традиція виготовлення гарбузів-світильників пішла від кельтського звичаю створювати ліхтарі, які допомагають душам знайти шлях в чистилище.

Вперше світильники Джека з’явилися у Великобританії, але спочатку для їх виготовлення використовували ріпу. Вважалося, що подібний плід, залишений біля будинку, буде відганяти від нього злих духів. Коли традиція святкування Хелловіна поширилася в США, то світильники стали робитися з гарбузів, які були більш доступними і дешевими. Вперше створення гарбузів-світильників в Північній Америці було зафіксовано в 1837 році. Цей ритуал, що проводився під час збору врожаю, не мав ніякої причетності до Хелловіну аж до другої половини XIX століття.

Веселий гарбуз з великими зубами.

Пекельний гарбуз, який пожирає інший маленький гарбузик.

Маленького диявола можна легко зробити разом з дитиною.

Гарбуз з безглуздою усмішкою підніме настрій будь-якому гостю.

Справжній витвір мистецтва – гарбуз у вигляді марсіанина.

Який же Хелловін без скелета.

Хто сказав, що на Хелловін не можна веселитися? Ще один варіант святкового гарбуза – щасливий привид.

Ефектний оригінальний гарбуз із очима-зірочками.

Не кожен сміливець зважиться вирізати такий злісний гарбуз. Виглядає дуже страхітливо.



Такі гарбузики під силу лише справжнім майстрам. Наприклад, Скотт Каллі з Вашингтона вирізає голову із 270-кілограмового гарбуза. У наших краях такий навряд чи можна знайти. Але не поділитися з вами цим вражаючим шедевром ми просто не могли.

Тріо яскравих гразбузиків у вигляді ліхтариків.



Сучасний Хелловін вражає різноманітністю форм і зображень на гарбузах.

Сімейство палаючих привидів прикрашає практично всі двори в США.

Гарбуз-циклоп навіть без свічки всередині виглядає досить моторошно.

Як і цей білий гарбуз з павуком замість ока. Ух!

Впізнали у цьому гарбузові відомого персонажа – Чеширського кота?

Моторошний привид, вирізаний з гарбуза, відлякає будь-кого своїми палаючими очима.

І наостанок – милі варіанти світильника Джека для маленьких гарбузиків!

Будь-яке свято – ще один привід отримати незабутні емоції та провести веселий час з сім’єю. А таке заняття, як вирізування гарбуза для Хеловіна, обов’язково сподобається і дорослим, і дітям.

