В першу жовтневу п’ятницю відзначається одне з найвеселіших свят – Всесвітній день посмішки 2018! Цього року він припадає на 5 число. Це хороший привід із самого ранку посміхнутися і провести в гарному настрої весь день. Пам’ятайте, всесвіт любить символічні жести, тому можна сміливо вставати на шлях оптимізму 6 жовтня.

Дякувати за такий приємний день ми зобов’язані талановитому художнику Гарві Беллу, до якого в 1963 році звернулися представники страхової компанії «State Mutual Life Assurance Company of America» з проханням придумати логотип. Художник запропонував розробку, яка припала їм до душі, і добре знайома зараз кожному з нас – смайлик. Цей малюнок став популярним в одну мить як в самій компанії, так і по всьому світу. А ось за розробку цього позитивного логотипу Гарві Белл отримав лише 50 доларів.

У 1999 році, з ініціативи самого художника, вперше було відсвятковано Всесвітній день посмішки!

Не забувайте, що крім того, що посмішка робить вас щасливішими і красивішими, це ще й чудова терапія!

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Факти про посмішку:

Посмішка покращує стан імунітету! Організм розслаблюється, а нервова система заспокоюється.

Посмішка позбавляє від стресу та депресії, адже коли ви посміхаєтеся, ваш організм насичується гормонами щастя.

Виявляється, що посмішка навіть допомагає схуднути. Американські вчені, наприклад, заявляють, що 15-хвилинний сміх спалює кількість калорій, які дорівнюють одній плитці шоколаду.

Посмішка більше приваблює чоловіків, ніж гарний макіяж. В ході експерименту було доведено, що чоловіки вважають привабливішими тих жінок, які посміхаються, за тих, які красиво нафарбовані, але похмурі.

Посмішка універсальна! В якій би країні ви не посміхнулися, вас зрозуміють правильно!

Посмішка допоможе досягти і кар’єрних висот. Дослідженнями визнано, що бізнесмени схильніші до партнерів, які посміхаються при зустрічі. Цей простий жест допомагає швидше встановити контакт.

Звичайно, без посмішки не може прожити не тільки людина, але і тварини!

Посміхайтеся, посміхайтеся і ще раз посміхайтеся, роблячи щасливішим себе і всіх навколо!

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