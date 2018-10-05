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Телеканал СТБ / Як з’явився Всесвітній день посмішки: історія свята

Як з’явився Всесвітній день посмішки: історія свята

Телеканал СТБ

В першу жовтневу п’ятницю відзначається одне з найвеселіших свят – Всесвітній день посмішки 2018! Цього року він припадає на 5 число. Це хороший привід із самого ранку посміхнутися і провести в гарному настрої весь день. Пам’ятайте, всесвіт любить символічні жести, тому можна сміливо вставати на шлях оптимізму 6 жовтня.

Дякувати за такий приємний день ми зобов’язані талановитому художнику Гарві Беллу, до якого в 1963 році звернулися представники страхової компанії «State Mutual Life Assurance Company of America» з проханням придумати логотип. Художник запропонував розробку, яка припала їм до душі, і добре знайома зараз кожному з нас – смайлик. Цей малюнок став популярним в одну мить як в самій компанії, так і по всьому світу. А ось за розробку цього позитивного логотипу Гарві Белл отримав лише 50 доларів.

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Гарві Белл зі своєю знаменитою роботою

У 1999 році, з ініціативи самого художника, вперше було відсвятковано Всесвітній день посмішки!

Не забувайте, що крім того, що посмішка робить вас щасливішими і красивішими, це ще й чудова терапія!

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Факти про посмішку:

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  • Посмішка покращує стан імунітету! Організм розслаблюється, а нервова система заспокоюється.
  • Посмішка позбавляє від стресу та депресії, адже коли ви посміхаєтеся, ваш організм насичується гормонами щастя.
  • Виявляється, що посмішка навіть допомагає схуднути. Американські вчені, наприклад, заявляють, що 15-хвилинний сміх спалює кількість калорій, які дорівнюють одній плитці шоколаду.
  • Посмішка більше приваблює чоловіків, ніж гарний макіяж. В ході експерименту було доведено, що чоловіки вважають привабливішими тих жінок, які посміхаються, за тих, які красиво нафарбовані, але похмурі.
  • Посмішка універсальна! В якій би країні ви не посміхнулися, вас зрозуміють правильно!
  • Посмішка допоможе досягти і кар’єрних висот. Дослідженнями визнано, що бізнесмени схильніші до партнерів, які посміхаються при зустрічі. Цей простий жест допомагає швидше встановити контакт.
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Посмішка допомагає завоювати прихильність до себе в лічені хвилини!

Звичайно, без посмішки не може прожити не тільки людина, але і тварини!

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Посміхайтеся, посміхайтеся і ще раз посміхайтеся, роблячи щасливішим себе і всіх навколо! :)

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