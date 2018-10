В першу жовтневу п’ятницю відзначається одне з найвеселіших свят – Всесвітній день посмішки 2018! Цього року він припадає на 5 число. Це хороший привід із самого ранку посміхнутися і провести в гарному настрої весь день. Пам’ятайте, всесвіт любить символічні жести, тому можна сміливо вставати на шлях оптимізму 6 жовтня.

Дякувати за такий приємний день ми зобов’язані талановитому художнику Гарві Беллу, до якого в 1963 році звернулися представники страхової компанії «State Mutual Life Assurance Company of America» з проханням придумати логотип. Художник запропонував розробку, яка припала їм до душі, і добре знайома зараз кожному з нас – смайлик. Цей малюнок став популярним в одну мить як в самій компанії, так і по всьому світу. А ось за розробку цього позитивного логотипу Гарві Белл отримав лише 50 доларів.

У 1999 році, з ініціативи самого художника, вперше було відсвятковано Всесвітній день посмішки!

Не забувайте, що крім того, що посмішка робить вас щасливішими і красивішими, це ще й чудова терапія!

Звичайно, без посмішки не може прожити не тільки людина, але і тварини!

Посміхайтеся, посміхайтеся і ще раз посміхайтеся, роблячи щасливішим себе і всіх навколо!

