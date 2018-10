Традиційно в першу неділю жовтня Україна відзначає свято однієї з найважливіших професій – День вчителя! Цього року святкування припадає на 7 жовтня. Звичайно, цей день є знаменним не тільки для викладачів, але і для учнів та їх батьків, яким потрібно запастися подарунками. Будь-якому педагогу також буде приємно, якщо ви додатково привітаєте його з Днем вчителя у віршах або смс-кою. Але що, власне, дарувати? Які подарунки будуть приємні кожному педагогу, а від яких варіантів краще відмовитися? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Квіти і цукерки – стандартна, але завжди хороша ідея. Педагог зможе насолодитися смакотою навіть вдома, згадуючи про улюблену роботу.

Також цей варіант можна інтегрувати в солідніший і оригінальніший, наприклад, подарувавши цікаву квітку в горщику або композицію із солодощами та фруктами в кошику.

Подарунки за інтересами ви можете презентувати в тому випадку, якщо впевнені в їх правильності та актуальності, наприклад, сертифікат на відвідування майстер-класу з хобі вашого наставника, книга, яку давно мріяв отримати вчитель і т.д.

Тематичні подарунки. Кожному цікавий предмет, який він викладає. Додавши трохи зусиль і фантазії, можна знайти оригінальні варіанти. Наприклад: вчитель географії, швидше за все, зрадіє красивому глобусу або цікавій сучасній карті (якщо він любить подорожувати, можна розглянути варіанти скретч-карт), а вчитель історії з радістю насолодиться яскравою історичною книгою.

Канцелярське приладдя. Красиві аксесуари можуть прикрасити як робоче місце педагога, так і стати в нагоді вдома.

Подарунки своїми руками. Якщо учні хочуть привітати вчителя колективно, він напевно зрадіє красивому плакату із загальними фото, виробами та аксесуарами ручної роботи.

Хорошим осіннім подарунком також може стати набір з красивою чашкою і ароматним чаєм.

Багато подарунків, до яких найчастіше вдаються батьки і учні, є некоректними та можуть з легкістю зіпсувати свято, наприклад:

– Гроші. Звичайно, це практично, адже викладач сам може визначити, на що їх витратити, але це абсолютно неетично. Учитель може не тільки відмовитися від такого презенту, але й неправильно його зрозуміти.

– Косметика. Навіть якщо педагог жінка, від цього краще відмовитися, адже вгадати вподобання досить складно. Та й сприйняти такий презент можна неоднозначно.

– Алкоголь і тютюн також не варто розглядати, навіть якщо педагог чоловік. Краще обмежитися хорошою кавою або віддати перевагу іншому варіанту.

Головне для педагога, як і для будь-якої людини, ваша увага! Підійдіть до питання вибору подарунка відповідально, врахуйте смаки, і у вас точно вийде влаштувати День вчителя, що запам’ятається!

Більше на тему: Красиві привітання з Днем учителя: у віршах та для смс

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.