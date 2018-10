Сьогодні, 4 жовтня 2018 року, свято – Всесвітній день захисту тварин. Як з’явився цей день і для чого Всесвітній день тварин святкується щороку? Дивіться в матеріалі, як ставляться до тварин зірки телеканалу СТБ і кого вони обрали собі в домашні улюбленці.

Щороку 4 жовтня весь світ відзначає День тварин (Всесвітній день захисту тварин). Сьогодні це свято відзначає свою 87-му річницю. Зародилося воно в 1931 році у Флоренції, на міжнародному конгресі прихильників руху захисту прав тварин.

Більше на тему: Хелловін 2018: історія та традиції свята

Вважається, що саме ця дата була обрана не випадково: 4 жовтня відзначається день пам’яті католицького святого Франциска Ассізького, який є покровителем тварин. За багатьма легендами, святий міг спілкуватися з тваринним світом.

Товариства захисту тварин організовують різні заходи та акції по всьому світу до цього дня, щоб звернути увагу людей на актуальні проблеми тваринного світу і навколишнього середовища. Важливо, що такі дії спрямовані не тільки стосовно диких тварин, а й домашніх вихованців, адже навіть в наші дні випадки жорстокого поводження з улюбленцями досить поширені.

Пам’ятайте, що всім братам нашим меншим потрібна турбота, ласка і ваша любов. Вони обов’язково відповідатимуть вам тим же!

У багатьох ведучих телеканалу СТБ також є свої домашні улюбленці, фотографіями яких вони часто діляться в соціальних мережах. Наприклад, Михайло Присяжнюк дуже любить свого лабрадора на ім’я Річмонд:

А Надія Матвєєва, ведуча передачі «Все буде добре», дуже любить своїх двох котів, фотографії яких можна побачити у неї в Іnstagram:

Тетяна Литвинова, ведуча передачі «МастерШеф», часто ділиться фотографіями свого котика Циліка, підписуючи їх кумедними діалогами:

А ось Олена Мельник, стиліст і візажист телеканалу СТБ, підібрала маленьке кошеня на вулиці, виходила його і тепер шукає йому хороші руки. Можливо, ви давно мріяли про такого котика:

А віддає вона кошеня тому, що вже має дорослу кішку Кіару, фото якої також можна побачити в Іnstagram Олени Мельник:

А у Ектора Хіменеса-Браво є пес Чоко, для якого навіть створили спеціальну сторінку в Instagram, щоб можна було спостерігати за його активним життям:

Сьогодні, 4 жовтня, саме той день, щоб прийти додому і порадувати свого домашнього улюбленця. Проведіть з ним більше часу, пограйте, порадуйте смачненьким, адже вони люблять нас просто за те, що ми є!

Більше на тему: Коли Україна переводить годинники на зимовий час в 2018 році

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.