Сьогодні, 4 жовтня 2018 року, свято – Всесвітній день захисту тварин. Як з’явився цей день і для чого Всесвітній день тварин святкується щороку? Дивіться в матеріалі, як ставляться до тварин зірки телеканалу СТБ і кого вони обрали собі в домашні улюбленці.
Щороку 4 жовтня весь світ відзначає День тварин (Всесвітній день захисту тварин). Сьогодні це свято відзначає свою 87-му річницю. Зародилося воно в 1931 році у Флоренції, на міжнародному конгресі прихильників руху захисту прав тварин.
Більше на тему: Хелловін 2018: історія та традиції свята
Вважається, що саме ця дата була обрана не випадково: 4 жовтня відзначається день пам’яті католицького святого Франциска Ассізького, який є покровителем тварин. За багатьма легендами, святий міг спілкуватися з тваринним світом.
Товариства захисту тварин організовують різні заходи та акції по всьому світу до цього дня, щоб звернути увагу людей на актуальні проблеми тваринного світу і навколишнього середовища. Важливо, що такі дії спрямовані не тільки стосовно диких тварин, а й домашніх вихованців, адже навіть в наші дні випадки жорстокого поводження з улюбленцями досить поширені.
Пам’ятайте, що всім братам нашим меншим потрібна турбота, ласка і ваша любов. Вони обов’язково відповідатимуть вам тим же!
У багатьох ведучих телеканалу СТБ також є свої домашні улюбленці, фотографіями яких вони часто діляться в соціальних мережах. Наприклад, Михайло Присяжнюк дуже любить свого лабрадора на ім’я Річмонд:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ричик попросил сфоткаться! Всем доброе утро! #народныйадвокат #ричад #доброеутро #понедельник
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Скорее бегите домой!!! Дооооождь!!!!! ⛈⚡️ #народныйадвокат #ричик #дождь Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)
А Надія Матвєєва, ведуча передачі «Все буде добре», дуже любить своїх двох котів, фотографії яких можна побачити у неї в Іnstagram:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вам тоже кажется, что он вот-вот заговорит?) О чем, по-вашему, думает Сантис с таким выражением лица (морды))))??? #надеждаматвеева #сантис #котики #cat #серыйкот #мысливслух #любимец Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ленивое воскресенье, это все что нужно тебе, мама:- говорит Цылик. Но мама, любит свою работу! и прийдет туда в субботу, и в воскресенье, и вообще, выходные – для слабаков, уважаемый Цылик:- отвечает Мама. Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Когда так холодно, хочется обниматься и любиться))) Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)
А ось Олена Мельник, стиліст і візажист телеканалу СТБ, підібрала маленьке кошеня на вулиці, виходила його і тепер шукає йому хороші руки. Можливо, ви давно мріяли про такого котика:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наша ручная львица #кошка #абиссинец #нашамалышка #любовь #животные #нашасемья #счастьеесть #жизньпрекрасна Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc)
Більше на тему: Коли Україна переводить годинники на зимовий час в 2018 році