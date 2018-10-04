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Телеканал СТБ / Всесвітній день захисту тварин: все про свято

Всесвітній день захисту тварин: все про свято

Телеканал СТБ

Сьогодні, 4 жовтня 2018 року, свято – Всесвітній день захисту тварин. Як з’явився цей день і для чого Всесвітній день тварин святкується щороку? Дивіться в матеріалі, як ставляться до тварин зірки телеканалу СТБ і кого вони обрали собі в домашні улюбленці.

Щороку 4 жовтня весь світ відзначає День тварин (Всесвітній день захисту тварин). Сьогодні це свято відзначає свою 87-му річницю. Зародилося воно в 1931 році у Флоренції, на міжнародному конгресі прихильників руху захисту прав тварин.

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Вважається, що саме ця дата була обрана не випадково: 4 жовтня відзначається день пам’яті католицького святого Франциска Ассізького, який є покровителем тварин. За багатьма легендами, святий міг спілкуватися з тваринним світом.

день защиты животных

Товариства захисту тварин організовують різні заходи та акції по всьому світу до цього дня, щоб звернути увагу людей на актуальні проблеми тваринного світу і навколишнього середовища. Важливо, що такі дії спрямовані не тільки стосовно диких тварин, а й домашніх вихованців, адже навіть в наші дні випадки жорстокого поводження з улюбленцями досить поширені.

Пам’ятайте, що всім братам нашим меншим потрібна турбота, ласка і ваша любов. Вони обов’язково відповідатимуть вам тим же!

У багатьох ведучих телеканалу СТБ також є свої домашні улюбленці, фотографіями яких вони часто діляться в соціальних мережах. Наприклад, Михайло Присяжнюк дуже любить свого лабрадора на ім’я Річмонд:


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Ричик попросил сфоткаться! Всем доброе утро! #народныйадвокат #ричад #доброеутро #понедельник

Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)

 

 

 

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Скорее бегите домой!!! Дооооождь!!!!! ⛈⚡️ #народныйадвокат #ричик #дождь Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)

А Надія Матвєєва, ведуча передачі «Все буде добре», дуже любить своїх двох котів, фотографії яких можна побачити у неї в Іnstagram:

 

 

Тетяна Литвинова, ведуча передачі «МастерШеф», часто ділиться фотографіями свого котика Циліка, підписуючи їх кумедними діалогами:

 

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Когда так холодно, хочется обниматься и любиться))) Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)

А ось Олена Мельник, стиліст і візажист телеканалу СТБ, підібрала маленьке кошеня на вулиці, виходила його і тепер шукає йому хороші руки. Можливо, ви давно мріяли про такого котика:

 

 

А віддає вона кошеня тому, що вже має дорослу кішку Кіару, фото якої також можна побачити в Іnstagram Олени Мельник:

 

 

 

 

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Наша ручная львица #кошка #абиссинец #нашамалышка #любовь #животные #нашасемья #счастьеесть #жизньпрекрасна Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc)

 А у Ектора Хіменеса-Браво є пес Чоко, для якого навіть створили спеціальну сторінку в Instagram, щоб можна було спостерігати за його активним життям:
Сьогодні, 4 жовтня, саме той день, щоб прийти додому і порадувати свого домашнього улюбленця. Проведіть з ним більше часу, пограйте, порадуйте смачненьким, адже вони люблять нас просто за те, що ми є!

4 октября отмечается международный день животных

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