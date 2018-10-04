6 випуск «Зважені та щасливі»-8 розпочнеться вже сьогодні о 20:00. На команди чекає сюрприз – поява фіналістів минулого сезону. Найвагоміші учасники стикнуться з новими перешкодами на шляху до стрункого тіла. Не лише фізичні, а й моральні іспити вони складатимуть, аби й надалі поліпшувати нерозривні родинні стосунки.

6 випуск «Зважені та щасливі»-8 відповість на питання:

Руслана Писанка та Ігор Ісаков ? Чому у восьмому сезоні найвагомішого проекту країни повернуться

Чому діти боротимуться з власними дитячими страхами окремо від батьків?

Кому вдасться побороти свій страх? А хто без дорослого нічого не зможе?

А також найголовніша подія тижня – битва за місце на проекті. Яка родина складе компанію зеленим та коричневим у трійці найслабших?

Та хто, незважаючи на глибину та несамовито холодну воду, все ж таки зможе вибороти право залишитись у таборі без обговорення та голосування?

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Не пропустіть проект, який змінює не тільки тіла, а й життя учасників. Вмикайте телеприймачі вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ та вболівайте за своїх фаворитів!

Video: У 6 випуску «Зважені та щасливі»-8 повернуться Руслана Писанка та Ігор Ісаков 6 випуск Зважені та щасливі-8 розпочнеться з повернення Руслани Писанки та Ігоря Ісакова. Що чекає на зважених на шостому тижні Зважені та щасливі 2018

Video: У 6 випуску «Зважені та щасливі»-8 повернуться Руслана Писанка та Ігор Ісаков 6 випуск Зважені та щасливі-8 розпочнеться з повернення Руслани Писанки та Ігоря Ісакова. Що чекає на зважених на шостому тижні Зважені та щасливі 2018

Video: У 6 випуску «Зважені та щасливі»-8 повернуться Руслана Писанка та Ігор Ісаков 6 випуск Зважені та щасливі-8 розпочнеться з повернення Руслани Писанки та Ігоря Ісакова. Що чекає на зважених на шостому тижні Зважені та щасливі 2018

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