6 випуск «Зважені та щасливі»-8 розпочнеться вже сьогодні о 20:00. На команди чекає сюрприз – поява фіналістів минулого сезону. Найвагоміші учасники стикнуться з новими перешкодами на шляху до стрункого тіла. Не лише фізичні, а й моральні іспити вони складатимуть, аби й надалі поліпшувати нерозривні родинні стосунки.

6 випуск «Зважені та щасливі»-8 відповість на питання:

Не пропустіть проект, який змінює не тільки тіла, а й життя учасників. Вмикайте телеприймачі вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ та вболівайте за своїх фаворитів!

Video: У 6 випуску «Зважені та щасливі»-8 повернуться Руслана Писанка та Ігор Ісаков 6 випуск Зважені та щасливі-8 розпочнеться з повернення Руслани Писанки та Ігоря Ісакова. Що чекає на зважених на шостому тижні Зважені та щасливі 2018

