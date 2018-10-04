6 випуск «Зважені та щасливі»-8 розпочнеться вже сьогодні о 20:00. На команди чекає сюрприз – поява фіналістів минулого сезону. Найвагоміші учасники стикнуться з новими перешкодами на шляху до стрункого тіла. Не лише фізичні, а й моральні іспити вони складатимуть, аби й надалі поліпшувати нерозривні родинні стосунки.
6 випуск «Зважені та щасливі»-8 відповість на питання:
- Чому у восьмому сезоні найвагомішого проекту країни повернуться Руслана Писанка та Ігор Ісаков?
- Чому діти боротимуться з власними дитячими страхами окремо від батьків?
- Кому вдасться побороти свій страх? А хто без дорослого нічого не зможе?
- А також найголовніша подія тижня – битва за місце на проекті. Яка родина складе компанію зеленим та коричневим у трійці найслабших?
- Та хто, незважаючи на глибину та несамовито холодну воду, все ж таки зможе вибороти право залишитись у таборі без обговорення та голосування?
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Не пропустіть проект, який змінює не тільки тіла, а й життя учасників. Вмикайте телеприймачі вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ та вболівайте за своїх фаворитів!