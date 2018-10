«МастерШеф»-8 тепло приймає всіх, хто серйозно ставиться до кухні та старається. Але конкуренцію і відбір ніхто не скасовував. Тому не всі 20 учасників йдуть далі, і сьогодні знову один кулінар покинув «МастерШеф»-2018.

У 12 випуску «МастерШеф»-8 покинула Віра Волга.

Наймудріша і найдосвідченіша учасниця кулінарного шоу йшла в ногу з молоддю, а іноді навіть обганяла їх у спритності та швидкості! Віра Петрівна — завжди позитивна і активна, і навіть залишала проект без краплі негативу.

Більше на тему: «МастерШеф»-8 випуск 12: вії Еліни врятують світ?

Мабуть, мудрість років робить свою справу. А юним кулінарам потрібно тільки повчитися у Віри Петрівни позитивному мисленню, силі волі та витримці.

На жаль, вона покинула «МастерШеф»-2018, але точно надовго запам’яталася і суддям, і учасникам, і глядачам!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.