В 11 випуску «МастерШеф»-2018 кулінари-аматори готуватимуть незвичайний продукт. На поверхнях учасників з’явиться не якась там курка або форель, а восьминіг! Як же вони впораються з таким інгредієнтом? Дізнаємося вже в 11 випуску.

Уже цього вівторка на «МастерШеф»-8 приготують страву з восьминога! Цей заморський продукт змусить учасників заціпеніти, але дівчата швидко впораються з подивом і візьмуть процес у свої руки.

За допомогою добірного почуття гумору, позитивного настрою і кулінарного таланту учасниці покажуть, що на кухні їм не страшний навіть такий «звір», як восьминіг!

Крім того, в 11 випуску «МастерШеф»-2018 кулінари-аматори покажуть, у кого з них найкращий музичний слух. Адже відгадувати рецепти за звуком – це вам не жарти!

Захопливі конкурси та багато іншого побачите вже в 11 випуску «МастерШеф»-8 на телеканалі СТБ.

