Сьогодні святкує ювілей суддя «Х-фактор»-9 Андрій Данилко! Він є автором численних всенародних хітів. Дивіться в добірці найкращі пісні Вєрки Сердючки до дня народження легенди української сцени у виконанні учасників «Х-фактор»!

Андрій Данилко — один із найуспішніших українських артистів, який найбільш відомий своїм образом Вєрки Сердючки. Уже не перший десяток років він підкорює серця жителів не лише нашої країни, а й усього світу.

Міжнародне визнання Андрій завоював у 2007 році. Тоді він в образі все тієї ж провідниці з піснею «Dancing Lasha Tumbai» зайняв почесне друге місце на Євробаченні, ставши справжньою сенсацією. Слід зазначити, що авторитетне британське видання «The Guardian» назвало номер Сердючки «найкращою піснею, яка не виграла «Євробачення».

Майже кожна пісня Андрія Михайловича — про кохання. Про наболіле і найпотаємніше для кожного.

У Андрія Михайловича найбільше двійників по світу серед всіх артистів пострадянського простору і не тільки.

Три роки поспіль (2016—2018 рр.) Андрій Данилко — суддя Національного відбору на Євробачення. Також він продовжує шукати найталановитіших виконавців як член журі в шоу «Х-фактор».

Редакція сайту stb.ua вітає Андрія Данилко з днем народження і бажає, щоб все завжди було хо-ро-шо!

