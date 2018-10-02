Найстрашніша ніч року наближається з неймовірною швидкістю, адже вже зовсім скоро шанувальники Хеллоуїна з усього світу вберуться у жахливі карнавальні костюми. Які образи на Хеллоуїн 2018 дозволять вам виглядати страшно красиво? Дізнайтеся ефектні ідеї у нашому матеріалі!

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Образ мертвої нареченої на Хеллоуїн 2018 створити абсолютно просто, але виглядатиме він страхітливо!

Максимально блідий макіяж, сині пасма у волоссі та холодний погляд розбурхають навіть найсміливіших спостерігачів! Дивіться як зробити макіяж на Хеллоуїн 2018 від Олени Мельник: принцеса смерті.

Для того, щоб підібрати вбрання до образу, ідеально підійде стара вечірня сукня. За бажанням, ви можете розфарбувати її необхідними кольорами!

Зомбі також підкорить всіх любителів страшної краси!

Цей образ не тільки змусить жахнутися всіх навколо вашим перевтіленням, але і дасть нове життя найстарішим речам!

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У ніч з 31 жовтня на 1 листопада популярними є і образи для дівчат на Хеллоуїн 2018 – вампірів. Варто зазначити, що такий вибір дозволить вам жахнути, залишаючись неймовірно спокусливою у цей же час!

Чорна сукня, вуаль, суворий костюм, мереживні доповнення… втілити фантазію в образі вампіра зможе кожен!

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Всі жінки трохи відьми, тим більше у це свято!

Ковпак, чорна класика, червоні або чорні губи, і навіть мітла!

Один з наймиліших образів порцелянової ляльки легко може стати одним з найжахливіших цієї ночі!

Втілити ляльковий образ допоможуть найсвітліші тони, пухкі губки, довгі вії та бліда шкіра!

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Проявіть фантазію, сміливо експериментуйте, і на Хеллоуїн 2018 ваш образ буде незабутнім!