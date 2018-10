Гороскоп на жовтень за знаками зодіаку покаже, до чого слід бути готовим цього місяця. Враховуючи підказки зірок, ви може спланувати свої справи так, щоб все задумане здійснилося. Звичайно, ми самі творці своєї долі, але краще прислухатися до зірок. Читайте гороскоп на жовтень 2018 року від дворазового переможця «Битви екстрасенсів», постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», астролога Хаяла Алекперова.

Цього місяця ви опинитеся в центрі уваги оточуючих. Але, крім успіхів і позитивних змін у різних сферах, навколо вашої персони можуть розводити плітки. Намагайтеся не звертати на це уваги. Причина їх — заздрість і бажання насолити. У фінансовій сфері зірки обіцяють несподіваний прибуток, що послужить прекрасним приводом для шопінгу.

Початок жовтня може вибити вас із колії подіями, які зовсім не входили у ваші плани. Але ваша рішучість і вміння швидко орієнтуватися в ситуації допоможуть вирішити всі проблеми. Роблячи складний вибір, не відштовхуйтеся від порад оточуючих. Це може збити вас з пантелику. Довіртеся своєму шостому чуттю — воно не підведе.

У цьому місяці зірки радять Близнюкам приділяти більше часу побутовим питанням. Наприклад, зайнятися ремонтом, облаштуванням помешкання або затіяти генеральне прибирання. Це не лише допоможе вам впоратися з осінньою нудьгою, а й помітно поліпшить сімейний мікроклімат.

У жовтні представникам цього знака варто бути особливо уважними. Не поспішайте і перевіряйте себе по кілька разів. Оскільки, випустивши з уваги невеликий промах на роботі, можете спровокувати набагато серйозніші проблеми і наслідки. В особистій сфері Ракам обіцяють позитивні зміни — сімейні знаки можуть залагодити всі конфлікти з коханими. А самотніх чекають нові знайомства.

Місяць може виявитися непростим через втому і дратівливість. Щоб уникнути сварок і конфліктів з близькими, Левам варто присвячувати більше часу собі. Так, невелика розрядка у вигляді подорожі, вечора за улюбленою книжкою або прогулянки на свіжому повітрі допоможе не лише відволіктися від турбот, а й повернути внутрішню гармонію.

Вже з початку місяця натхнення стане вашим частим гостем. Але не поспішайте присвячувати всіх оточуючих в с свої творчі ідеї. Оскільки є велика ймовірність, що весь ваш настрій і цілеспрямованість люди зіб’ють непотрібними порадами. Вірте в себе — і у вас все вийде!

Ви будете сповнені ентузіазму і сил. Відкиньте невпевненість в собі — зараз вам до снаги будь-які завдання. В кінці місяця зірки радять вам змінити обстановку. Захопливі вихідні в компанії близьких друзів — прекрасний спосіб розвіятися.

Будьте обережнішими у своїх висловлюваннях, особливо, якщо це стосується суперечок з колегами в професійній сфері. Надмірна наполегливість і самовпевненість можуть зіграти проти вас. Зате у справах любовних жовтень обіцяє багато позитивних емоцій, як для сімейних представників знака, так і для самотніх сердець.

Цей місяць буде наповнений теплом і затишком. Стрільці зможуть більше часу приділити своїм близьким, тим самим покращуючи взаємини в сім’ї. Вже з початку місяця постарайтеся дбайливо ставитися до свого здоров’я. Є велика ймовірність загострення застудних захворювань.

Ви можете відчути різку тягу до змін, можливо, навіть задумаєтеся про зміну професії. Але з кардинальними рішеннями зірки радять не поспішати. А щоб розвіяти тугу, постарайтеся зайнятися собою, змініть зачіску або оновіть гардероб.

Жовтень — сприятливий час для Водоліїв, щоб розібратися з поточними проектами та взятися за початок нових справ. Намагайтеся не зменшувати обертів, навіть за крок від фінішу. В особистій сфері одиноких Водоліїв можливі кардинальні зміни — зірки обіцяють нові романтичні знайомства.

Бажання допомогти всім на світі в жовтні може зіграти з Рибами злий жарт. Присвячуючи більшу частину часу вирішенню проблем оточуючих, можете потрапити в пастку з власними справами. На допомогу сторонніх розраховувати не доведеться. Тому намагайтеся правильно розставляти свої пріоритети і приділяйте більше часу собі.

