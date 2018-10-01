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Телеканал СТБ / Кореспондент «Вікна-новини» Сергій Єременко став учителем

Кореспондент «Вікна-новини» Сергій Єременко став учителем

Телеканал СТБ

В рамках підготовки нового спецпроекту програми «Вікна-новини» до Дня вчителя, кореспондент Сергій Єременко зважився на унікальний експеримент — він влаштувався в гімназію вчителем української мови та літератури. У новому циклі сюжетів під назвою «День вчителя» він розповість, з якими проблемами доводиться стикатися шкільним педагогам у своїй роботі, і чому система освіти суворіше за армію.
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«Це найкрутіший експеримент, в якому я візьму участь. Разом з «Вікна-новини» ми розповімо, що думають українські викладачі про шкільну програму, свою зарплату і реформу освіти; про колег, батьків, оцінки і ЗНО; що їм болить, а що радує, — повідомляє Сергій Єременко. — Я покажу життя вчителя очима вчителя, а не журналіста. І спробую пояснити — чому, незважаючи на стабільно невисокі зарплати, вчителі не йдуть зі школи. Чому професія педагога втратила престижність — і як її повернути. І чому система освіти суворіше армії».

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Упродовж тижня кореспонденту «Вікна-новини» необхідно  буде поєднувати обов’язки викладача української мови та літератури з обов’язками класного керівника 11 класу.

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«Мені дали читати українську мову і літературу в 5-х, 6-х, 8-х та 11-х класах. Я був упевнений, що все буде дуже легко у мене диплом учителя української мови та літератури, і деякий досвід роботи в школі є. Однак тепер, щоб вдало стартувати, я повинен за короткий час переробити і доопрацювати купу всього», розповідає Сергій Єременко.

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Що вдасться з’ясувати автору спецпроекту — дізнаєтесь у програмі «Вікна-новини» на СТБ вже з 1 жовтня.

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