П’ятий кастинг «Х-фактор»-9 пройшов в одному з найбільших міст Поділля Вінниці. Що вас чекає далі у випуску 5 «Х-фактор»-2018, читайте далі.

У випуску 5 підкорити сцену Х вийде відомий український пародист і фіналіст першого сезону шоу «Україна має талант» Валерій Юрченко. Чоловік підкорив глядачів своєю щирістю і яскравими пародіями. Кожен образ пізнаваний і любимий мільйонами. Але чи вдасться Валерію підкорити строгих суддів «Х-фактор»-9 тільки голосом — знявши всі маски і грим?

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від п’ятого кастингу в Вінниці Х фактор 9 сезон - п'ятий кастинг проекту ви побачите вже у 5 випуску від 29.09.2018 (Анонс)

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.