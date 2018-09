Кореспондент «Вікна-новини» Сергій Єременко став учителем

В рамках підготовки нового спецпроекту програми «Вікна-новини» до Дня вчителя, кореспондент Сергій Єременко зважився на унікальний експеримент — він влаштувався в гімназію вчителем української мови та літератури. У новому циклі сюжетів під назвою «День вчителя» він розповість, з якими проблемами доводиться стикатися шкільним педагогам у своїй роботі, і чому система освіти суворіше за армію.



«Це найкрутіший експеримент, в якому я візьму участь. Разом з «Вікна-новини» ми розповімо, що думають українські викладачі про шкільну програму, свою зарплату і реформу освіти; про колег, батьків, оцінки і ЗНО; що їм болить, а що радує, — повідомляє Сергій Єременко. — Я покажу життя вчителя очима вчителя, а не журналіста. І спробую пояснити — чому, незважаючи на стабільно невисокі зарплати, вчителі не йдуть зі школи. Чому професія педагога втратила престижність — і як її повернути. І чому система освіти — суворіше армії».

Більше на тему: «Вікна-Новини» в ефірі вже 23 роки

Упродовж тижня кореспонденту «Вікна-новини» необхідно буде поєднувати обов’язки викладача української мови та літератури з обов’язками класного керівника 11 класу.

«Мені дали читати українську мову і літературу в 5-х, 6-х, 8-х та 11-х класах. Я був упевнений, що все буде дуже легко — у мене диплом учителя української мови та літератури, і деякий досвід роботи в школі є. Однак тепер, щоб вдало стартувати, я повинен за короткий час переробити і доопрацювати купу всього», — розповідає Сергій Єременко.

Що вдасться з’ясувати автору спецпроекту — дізнаєтесь у програмі «Вікна-новини» на СТБ вже у жовтні.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.