Кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур на вересень 2018. Читайте, коли магнітні бурі у вересні 2018 можуть вплинути на нас. Календар магнітних бур на вересень 2018 допоможе вам заздалегідь підготуватися і залишатися у доброму гуморі. Ведуча «Зважені та щасливі» Мирослава Ульяніна розповіла, що думає про магнітні бурі та як зробити так, щоб завжди бути в дусі. Подробиці – вже в матеріалі.

1–7 вересня

Магнітні коливання досягнуть середньої величини. Людям із хронічними захворюваннями важливо бути дуже обережними. У цей період необхідно поберегти себе від емоційних стресів і надмірного фізичного навантаження. Важливо звернути увагу на харчування. Не вживайте важку їжу, по можливості – тільки натуральну.

8–14 вересня

Це небезпечний період для гіпертоніків, сердечників. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. У разі раптового погіршення здоров’я терміново зверніться до лікаря. У несприятливий період дуже важливий хороший сон, здоровий спосіб життя. Звичайно ж, слід уникати стресу.

15–21 вересня

Спокійний період. Самопочуття буде в нормі. Однак в якийсь момент може статися сильна магнітна буря. Люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями повинні прислухатися до стану здоров’я. Постарайтеся більше відпочивати. Також дуже корисними будуть і релаксуючі процедури.

22–30 вересня

Магнітні спалахи слабкі. У такий період метеозалежним рекомендовано пити заспокійливі чаї та приймати трав’яні ванни. Дуже важливо контролювати емоційний стан. Якщо щось піде не так, можна випити заспокійливе. Але постарайтеся не доводити себе до стресу і уникати негативних емоцій.

Ведуча «Зважені та щасливі» Мирослава Ульяніна розповіла, як вона ставиться до явища магнітних бур і як зробити так, щоб завжди залишатися в доброму гуморі:

«Я не вірю в те, що настрій може зіпсуватися від магнітних бур. Звісно, погода на нас впливає, інші люди впливають. Люди – це дзеркало, яке часто відображає все те, що відбувається довкола. Навіть якщо в магазині вам хтось не усміхнувся, а нагрубив, у вас уже від цього може погіршитися настрій. Або навпаки, у вас успішний проект, ви задоволені ним, задоволені собою, і незважаючи на те, що надворі дощ, град, у вас буде хороший настрій.

Нам потрібно вміти керувати своїми емоціями. Потрібно їм не піддаватися, вміти скоригувати. Якщо людина вже вірить у це, не треба змушувати її перестати вірити. Вона повинна сама захотіти і прийти до цього.

Так, я вірю, що планети, зірки на нас якимось чином впливають. Однак підпорядковувати все своє життя чомусь на кшталт «сьогодні магнітна буря, тому я не буду ні з ким спілкуватися» я вважаю нерозумним.

Але, якщо ви вже прочитали, що днями будуть магнітні бурі та хвилюєтеся, що вони якось на вас вплинуть, ось, що я раджу. Заплануйте на цей день ранній підйом, бо ранкові години – магічні. Якщо ви прокинетесь хоча б на годину раніше та позаймаєтесь спортом, ви побачите, який гарний настрій у вас буде. Також у цей день можете запланувати собі якусь приємну зустріч або будь-який інший приємний ритуал для себе. Для когось – це шопінг, для когось – манікюр, а для когось – поїхати у ліс, обійняти дерево та прогулятися із вимкненим телефоном, влаштувати такий собі соціальний детокс. Після цього ви побачите, що ніякі магнітні бурі вам не страшні».

