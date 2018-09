Стало відомо, коли стартує 19 сезон проекту «Битва екстрасенсів». Перший сюжет містичного шоу глядачі побачать вже 7 жовтня о 19.00. Більше подробиць про новий сезон читайте в матеріалі!



Уже понад 10 років проект вражає неймовірними здібностями учасників, складними випробуваннями, а також шокуючими історіями героїв – людей, які звертаються по допомогу.

Прем’єрний випуск «Битви екстрасенсів» обіцяє бути особливо цікавим. Так, глядачі зможуть побачити всіх конкурсантів, які пройшли відбір, а також оцінити здібності кожного під час першого випробування. Деякі представники спеціально приїдуть до України з інших країн – Вірменії, Грузії, Туреччини, щоб взяти участь у боротьбі за титул переможця.



У складі журі будуть: дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» в Україні Олена Курилова та переможець 16 сезону проекту Сурен Джулакян. Також буде ще більше неймовірних завдань для учасників і зворушливих історій від героїв проекту.

Дивіться захопливий сезон шоу «Битва екстрасенсів»-19 з 7 жовтня щонеділі о 19.00!

