2018 рік проходить під заступництвом жовтого земляного Собаки, прихильного до відкритих і порядних людей. Загалом цей період дуже сприятливий у фінансовому плані практично для всіх знаків зодіаку. Але пам’ятайте, що Собака ніколи не схвалить шахрайства і ризикованих справ, також постарайтеся не брати кредитів і не влазити в борги. Читайте в нашому матеріалі докладний фінансовий гороскоп на 2018 рік для кожного знака зодіаку від переможця 18 сезону «Битви екстрасенсів», жреця графічної магії Каїна Крамера.

На Овнів чекає стабільний фінансовий період, під час якого вони помітно збільшать свій дохід. Головне, не розповідати про свої успіхи малознайомим особам. У першій половині року зірки не рекомендують вам вступати в ризиковані угоди. Зате до кінця року ви можете інвестувати невелику суму в цікавий проект, який швидко принесе прибуток. Крім того, якщо ви позичите гроші родичам, то будьте готові до того, що отримаєте їх назад щонайменше через кілька років.

У 2018 році зірки рекомендують Тільцям відкрити депозит або вкласти гроші в бізнес-проект, над яким вони вже давно думають. В середині року ви можете отримати цікаву пропозицію про спільну роботу від друзів. Якщо ви все-таки не зважитеся на це, то вкладіть кошти в нерухомість: вам надійде кілька вдалих пропозицій. Важливо лише добре перевіряти документи продавців, адже завжди залишається ризик зв’язатися з шахраями.

У 2018 році будь-які вкладення погоджуйте з фінансовими консультантами, щоб не стати жертвою шахраїв. Крім того, в цій справі прислухайтеся ще й до своєї інтуїції. Емоційним Близнюкам зірки радять уникати способів легкого збагачення, а також схем ухилення від податків. А розсудливі Близнюки, які обирають лише чесний заробіток, отримають від Собаки надбавку до окладу, яка дозволить купувати не тільки потрібні речі, а й приємні дрібниці.

У 2018 році Ракам не варто зациклюватися на накопиченні грошей. Собака любить щедрість, тому допоможіть матеріально родичам або позичте грошей близьким друзям. Не сумнівайтеся, всі борги вам повернуться вчасно, і до того ж, зросте ваш авторитет. Жовтий земляний Собака винагородить вас за це стабільним доходом. Ще зірки застерігають вас від азартних ігор, адже в цьому вам не пощастить! Основний заробіток буде надходити від додаткової роботи, тому приділяйте їй більше часу.

Відомо, що Леви дуже люблять жити на широку ногу і легко розлучаються з грошима. Тому зірки рекомендують вам відмовитися від зайвих витрат, особливо пов’язаних з романтичними пригодами. Собака навчить вас більш розумно розпоряджатися грошима, а якщо не вийде, то ви ризикуєте влізти в борги. Основний дохід в 2018 році ви будете отримувати з постійного місця роботи. Також радимо вам вкласти кошти в свій професійний розвиток: відвідуйте бізнес-тренінги і майстер-класи.

У 2018 році Собака неодноразово надасть Дівам можливість заробити. Але вам не варто розраховувати на легкий прибуток, всі гроші будуть діставатися завдяки сумлінній праці. Хороші фінансові притоки очікуються навесні та влітку: саме в цей період ви отримаєте перспективні проекти. Готуйтеся до того, що більшу частину доходу потрібно буде вкласти в невеликий ремонт. На початку осені не варто економити, влаштуйте собі хороший відпочинок і відновіть сили. Крім того, не давайте грошей у борг малознайомим людям, швидше за все, вони вам нічого не повернуть.

У першій половині 2018 року Терезам варто бути більш економними і ретельно планувати сімейний бюджет. Перш за все, не витрачайте багато грошей на шопінг, купуючи тільки необхідні речі за доступними цінами. Також зірки застерігають вас від азартних ігор: ви ризикуєте все втратити. Загалом Собака стримає ваше марнотратство і навчить жити відповідно до наявних коштів. Якщо ви захочете зробити якусь велику покупку, то вам буде потрібно для цього відкладати гроші деякий час.

У 2018 році Скорпіони зможуть отримати додатковий прибуток за умови, що складуть бізнес-план і навчаться правильно розпоряджатися грошима. А за допомогою досвідченого партнера вам вдасться організувати свою справу. Якщо для цієї мети вам знадобляться додаткові кошти, то ви зможете звернутися по допомогу до рідних або друзів. Витрачайте весь отриманий прибуток на розширення бізнесу і рекламу, тоді справа піде вгору ще швидше. У цьому випадку важливо втриматися від марнотратства в особистих цілях, Собака цього не любить.

У 2018 році Стрільці зможуть зробити велику покупку: це може бути автомобіль або нерухомість. Але насамперед вам доведеться відкладати гроші півроку. Будьте уважні при заповненні податкових декларацій, щоб уникнути штрафів. Крім того, Собака вам приготував дуже насичений період у роботі, тому дуже важливо не забувати і про відпочинок. Загалом це буде стабільний у фінансовому плані рік, наприкінці якого вас чекає заслужена премія.

У 2018 році фінансове становище Козерогів дозволить їм нарешті зробити хороший ремонт у помешканні або ж виїхати на довгоочікуваний екзотичний відпочинок. Жовтий земляний Собака допоможе вам втілити будь-які бажання лише за умови, що ви будете доволі щедрими насамперед до себе. Тобто Козерогам слід навчитися витрачати гроші, а не просто їх накопичувати. Сімейних представників цього знака чекають витрати, пов’язані з освітою дитини. Не шкодуйте на це грошей, адже ці витрати завжди виправдані.

Зірки радять Водоліям у 2018 році правильно розподіляти доходи і не влазити в борги. Для цього перегляньте витрати, пов’язані з фінансовою допомогою родичам, також не потурайте кожній примсі дитини. Якщо ви хочете збільшити свій дохід, то візьміть трохи додаткової віддаленої роботи. Можливо, хтось із близьких друзів вам запропонує підробіток. Крім того, жовтий земляний Собака застерігає вас від азартних ігор, оскільки є великий ризик програти останні гроші.

Зірки обіцяють Рибам дуже вдалий рік у фінансовому плані. Безумовно, для хорошого матеріального становища вам доведеться добре попрацювати і правильно розподілити кошти. У 2018 році є висока ймовірність того, що ви зможете інвестувати в цікавий проект, який принесе додатковий прибуток. Головне в цьому випадку – добре вивчити всі деталі бізнес-плану і вкладати тільки власні гроші. Якщо ви зважитеся взяти кредит, то ризикуєте не погасити його вчасно.

