Чітко окреслені брови залишилися в минулому, а на зміну їм прийшла природна недбалість. Які ще брови модні в 2018 році? Читайте в нашому матеріалі все про тренди в оформленні брів і беріть на замітку лайфхаки від візажиста СТБ Олени Мельник.

Не прагніть зробити свої брови ідеальними у 2018 році. За словами Олени Мельник, на вершині популярності – натуральні та злегка недбалі. Крайнощів краще уникати: брови не мають бути занадто тонкими, але і не повинні надмірно виділятися за рахунок ширини і густоти. Краще знайти баланс.

«Щоб не витрачати час щоранку, малюючи брови олівцем або тінями, я б рекомендувала регулярно фарбувати їх в тон волосся. Це дуже важливо: у блондинок брови повинні бути світлими, у рудих – з рудизною і т. д. Аби пофарбувати брови, відвідувати салон необов’язково – спеціальна фарба або хна продаються в будь-якому магазині косметики», – радить зірковий візажист СТБ.

Не варто сприймати цю тенденцію буквально і навмисно домагатися асиметрії. Сенс в тому, що не варто хвилюватися, якщо ваші брови неідеальні та трохи відрізняються одна від одної. Якщо ж волоски при цьому неслухняні, варто їх укласти. Олена Мельник поділилася своїм лайфхаком:

«Я використовую для укладки звичайну щіточку (це може бути навіть чиста щітка від туші) та лак для волосся. Невелику кількість лаку потрібно нанести на щіточку і провести по бровах, надаючи потрібної форми. Ефект зберігається протягом усього дня!».

Альтернативою повного фарбування брів стане мелірування. Так, фарбуються тільки деякі волоски, що робить їх більш природними та об’ємними.

На модних показах відродився ще один тренд – обличчя без брів. Домогтися такого ефекту можна за допомогою знебарвлення волосків. Або ж кардинальним методом: повністю видалити брови.

Пропонуємо вам ознайомитися з найбільш екстравагантними ідеями дизайну брів, якими поділилися зі світом користувачі Instagram. Ми зробили для вас добірку найбільш екстравагантних ідей по дизайну брів, що “підірвали” Instagram.

Одне з найсміливіших рішень – брови у формі пера. Модний експеримент фінської візажистки Стелли Сіронен отримав неабияку популярність на просторах Instagram. Вона розділила брови на проділ і зафіксувала їх гелем з боків.

У цьому випадку брови виглядають так, ніби їх заплели в коси. Але насправді це просто оптична ілюзія. Такий ефект досягається за допомогою олівця і моделюючого гелю для брів. Ідея належить Еросу Гомесу, блогеру-візажисту зі США.

Це ще одна тенденція, яку прагнуть повторити художники-візажисти та б’юті-блогери. Візажист Джессіка Бродерсен створила цей тренд, зробивши хвилястим тільки край брови. Але її послідовники втілили ідею інакше: на хвилю перетворилася вся брова.

