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Телеканал СТБ / 5 випуск «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає дітей із батьками

5 випуск «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає дітей із батьками

Телеканал СТБ

П’ятий випуск «Зважені та щасливі»-8 вже сьогодні роз’єднає дітей із батьками у нових випробуваннях. Восьмий сезон «Зважені та щасливі»  це сезон батьків та дітей, які втрачають зайві кілограми та долають сімейні проблеми. Протягом місяця діти продовжували скаржитись на батьків і їм здавалось, що у іншій родині їм було би набагато краще. Та діти знали – батьків не обирають. Проте не цього тижня!

На 5 тижні батькам доведеться впізнати свою кровинку за публікаціями в інтернеті. А ті, кому це завдання стане не під силу через байдужість до свого чада, проведуть тиждень із чужою дитиною!

Зважені та щасливі

У п’ятому випуску «Зважені та щасливі»-8 на новоспечені пари чекає надважке випробування висотою та розлукою. Наталя Валігурська з синьої команди шукатиме спільну мову зі своєю тезкою і майбутньою невісткою Наталею Мотикою. Чи зможе новоспечена пара зібратись на випробуванні, або різкий характер Жовтої потягне пару на дно?

Зважені та щасливі

Ще одне неймовірне липке випробування, яке змусить учасників відкрити всі карти. А Оля Нестерова з рожевої команди залишиться без підтримки батька! Табір вибере аутсайдерів та їм дістанеться найбільший антибонус за всю історію проекту – мінус три кілограми на ваги.

Зважені та щасливі

Та найвагоміша подія тижня – зважування. Новоспеченим парам доведеться розподіляти у командах зароблені бонуси. І цей розподіл кардинально змінить фінальні результати! Крім того, не пропустіть після зважування одкровення мами Мирослави Ульяніної у рубриці «Стоп. Анорексія». Це не залишить вас байдужими!

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5 тиждень «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає сім’ї та буде сприяти створенню нових. Не пропустіть пристрасті на першому побаченні Сашка та Наталі…

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Video: 5 випуск «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає дітей із батьками

Зважені та щасливі 8 сезон 5 випуск змусить батьків провести тиждень окремо від дітей. Що ще чекає на п’ятому тижні Зважені та щасливі 2018

Video: 5 випуск «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає дітей із батьками

Зважені та щасливі 8 сезон 5 випуск змусить батьків провести тиждень окремо від дітей. Що ще чекає на п’ятому тижні Зважені та щасливі 2018

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