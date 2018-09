П’ятий випуск «Зважені та щасливі»-8 вже сьогодні роз’єднає дітей із батьками у нових випробуваннях. Восьмий сезон «Зважені та щасливі» — це сезон батьків та дітей, які втрачають зайві кілограми та долають сімейні проблеми. Протягом місяця діти продовжували скаржитись на батьків і їм здавалось, що у іншій родині їм було би набагато краще. Та діти знали – батьків не обирають. Проте не цього тижня!

На 5 тижні батькам доведеться впізнати свою кровинку за публікаціями в інтернеті. А ті, кому це завдання стане не під силу через байдужість до свого чада, — проведуть тиждень із чужою дитиною!

У п’ятому випуску «Зважені та щасливі»-8 на новоспечені пари чекає надважке випробування висотою та розлукою. Наталя Валігурська з синьої команди шукатиме спільну мову зі своєю тезкою і майбутньою невісткою Наталею Мотикою. Чи зможе новоспечена пара зібратись на випробуванні, або різкий характер Жовтої потягне пару на дно?

Ще одне неймовірне липке випробування, яке змусить учасників відкрити всі карти. А Оля Нестерова з рожевої команди залишиться без підтримки батька! Табір вибере аутсайдерів та їм дістанеться найбільший антибонус за всю історію проекту – мінус три кілограми на ваги.

Та найвагоміша подія тижня – зважування. Новоспеченим парам доведеться розподіляти у командах зароблені бонуси. І цей розподіл кардинально змінить фінальні результати! Крім того, не пропустіть після зважування одкровення мами Мирослави Ульяніної у рубриці «Стоп. Анорексія». Це не залишить вас байдужими!

Більше на тему: Танцювальний батл: фотодобірка 4 випуску «Зважені та щасливі»-8

5 тиждень «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає сім’ї та буде сприяти створенню нових. Не пропустіть пристрасті на першому побаченні Сашка та Наталі…

Вмощуйтесь зручніше сьогодні о 20:00! Буде гаряче!

Video: 5 випуск «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає дітей із батьками Зважені та щасливі 8 сезон 5 випуск змусить батьків провести тиждень окремо від дітей. Що ще чекає на п’ятому тижні Зважені та щасливі 2018

Video: 5 випуск «Зважені та щасливі»-8 роз’єднає дітей із батьками Зважені та щасливі 8 сезон 5 випуск змусить батьків провести тиждень окремо від дітей. Що ще чекає на п’ятому тижні Зважені та щасливі 2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.