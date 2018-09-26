Зараз на «МастерШеф» 2018 залишилося 18 з 20 кращих кулінарів країни. У 10 випуску шоу ми побачимо, як проект покидає ще один член, уже сформованої, кулінарної родини. Хто ж це буде, дізнаємося вже сьогодні у 10 випуску «МастерШеф»-8.

Дарина Рубан у 10 випуску «МастерШеф» 2018 буде приміряти новий модний фартух. Який у нього колір? Чи підійде він в тон її нігтів, туфель і настрою?

Нова битва чорних фартухів визначить, хто ж знову покине «МастерШеф» і назавжди залишить кухню Ектора Хіменес-Браво.

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Хто ж ці 17 щасливчиків, які зможуть пройти нелегкі випробування від журі? Усе це і багато іншого ми побачимо вже сьогодні у 10 випуску «МастерШеф»-8.

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