У 9 випуску «МастерШеф»-2018 учасники перетворяться на скаутів. Щоб приготувати свої страви, кулінарам-аматорам потрібно буде добувати продукти. Судді приготували для команд захопливі конкурси, схожі на справжнє спортивне орієнтування. 8 сезон «МастерШеф» продовжує дивувати!

Кулінари-аматори на «МастерШеф»-8 вчаться не тільки вишукано готувати різноманітні страви, а й виживати у найнепередбачуваніших умовах!

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Владислав Кірякулов показуватиме майстер-клас із розведення багаття! Всього-на-всього знадобиться гліцерин, марганцівка і спритність рук. Але! Віра Волга ж знає краще. Наймудріша і найдосвідченіша учасниця проекту буде всім підказувати, наставляти.

Але не всім потрібен такий цінний помічник. Ось Владиславу, наприклад, комфортно самому вирішувати, як добувати вогонь.

Уже сьогодні дивіться 9 випуск «МастерШеф»-2018 на телеканалі СТБ.

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